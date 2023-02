Oö. Volksblatt: "Österliche Bußzeit" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 23. Februar 2023

Linz (OTS) - Politik lebt natürlich auch von Ritualen und ein solches ist mittlerweile der politische Aschermittwoch. Das Jahr 1919, als der Bayerische Bauernbund erstmals zu einer Kundgebung aufrief, gilt als offizielles Geburtsjahr dieser Tradition. Der politische Kehraus der Faschingsgaudi wurde also in Bayern kreiert und in Österreich kopiert. Wobei man sich jenseits des Inns in Verlängerung der letzten Faschingsnacht am Vormittag „zsammsetzt“, in Österreich angelt man den politischen Hering erst am Abend. Aber trotzdem: Deftig ist es da wie dort. Und auch gestern wurde wieder ausgeteilt und bei Bier der politische Mitbewerber durch den Kakao gezogen. Das Problem ist nur, dass manche Protagonisten im närrischen Treiben stecken bleiben und auch in der Fastenzeit verbale Rundumschläge produzieren. Es wäre aber toll, wenn in der Politik die „österliche Bußzeit“ berücksichtiget werden würde und man zum Beispiel versucht, sich zumindest Beschimpfungen zu sparen. Polemik-Fasten wäre eine neue Tradition. Lieber FPÖ-Chef Herbert Kickl, gehen Sie doch mit gutem Beispiel voran und sagen jeden Tag öffentlich etwas Nettes über einen politischen Mitbewerber.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at