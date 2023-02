Finanzdienstleister begrüßen erleichterte Kreditvergabe an ältere Personen

Ab Mai soll die Lebenserwartung bei der Kreditvergabe keine Rolle mehr spielen

Wien (OTS) - Der Fachverband Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich begrüßt die heute im Ministerrat beschlossene Novelle des Hypothekar- und Immobiliengesetzes. Ziel der Novelle, die bereits im November 2022 in Begutachtung gegangen war, ist es, dass die Lebenserwartung der Kreditvergabe nicht mehr entgegensteht. Allerdings muss in solchen Fällen in Zukunft der Kreditbetrag durch ausreichende Sicherheiten abgedeckt sein. Mit dieser Klarstellung wird die österreichische Rechtslage auch an jene in Deutschland angeglichen, wo bereits ähnliche Vorgaben existieren.

„Es freut uns, dass Senioren nun einen einfacheren Zugang zu Krediten haben werden. Damit wird es diesen in Zukunft beispielsweise leichter fallen, einen Kredit für Reparaturarbeiten am Haus oder in der Wohnung zu finanzieren“, sagt der Obmann des Fachverbands Finanzdienstleister, Hannes Dolzer. Gewerbliche Vermögensberater, die zur Kreditvermittlung berechtigt sind, können Senioren dabei unterstützen, das passende Kreditangebot für die individuellen Bedürfnisse zu finden.(PWK054/ES)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

dmc_pr @ wko.at