Neuer Primar für die II. Medizinische Abteilung im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien

Primar Dr. Franz Pfeffel übernimmt ab Februar 2022 die Leitung der II. Medizinischen Abteilung im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien.

Wien (OTS) - Franz Pfeffel leitet bereits seit mehreren Jahren gemeinsam mit Primar Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch die II. Medizinische Abteilung und übernimmt mit der Pensionierung von Primar Resch die alleinige Leitung. Die Abteilung betreut Patient*innen der Inneren Medizin in den Schwerpunkten Gastroenterologie, Hepatologie sowie Stoffwechselerkrankungen und ist für die internistische Akutmedizin im Haus verantwortlich.

„ Wir freuen uns sehr einen solch erfahrenen Kollegen bei uns zu haben. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Endoskopie ist Primar Pfeffel eine wertvolle Stütze im weiteren Ausbau unserer Fachklink für den gesamten Verdauungstrakt “, verkündet Thomas Pavek, Geschäftsführer im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien, Vinzenz Gruppe.

Werdegang von Primar Dr. Franz Pfeffel

Nach dem Medizinstudium an der Medizinischen Universität Wien begann Primar Franz Pfeffel seine klinische Ausbildung als Turnusarzt im Krankenhaus Krems an der Donau. Die Fachausbildung für Innere Medizin sowie das Additivfach für Gastroenterologie und Hepatologie absolvierte er im AKH Wien. Anschließend war er vier Jahre lang Leiter der Endoskopie im Krankenhaus Krems, bevor er als Primarius für Innere Medizin in das Landesklinikum Lilienfeld wechselte. In weiterer Folge übernahm Franz Pfeffel für zehn Jahre die Aufgaben als ärztlicher Klinikleiter im Landesklinikum Lilienfeld.

Zuletzt teilte sich Primar Pfeffel mit Primar Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch die Leitung der II. Medizinischen Abteilung im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien. Als Experte für Endoskopie, ERCP, Polypen im Magen-Darm-Trakt und Endosonographie unterstützte er ab 2017 die Fachklinik im Aufbau sowie der Etablierung des Fachbereichs für Gastroenterologie und Hepatologie. Die weiteren Pläne für die Abteilung umfassen unter anderem die Erweiterung um das Department für Akutgeriatrie und Remobilisation.

Abschied von Primar Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch

Primar Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch leitete 27 Jahre die II. Medizinische Abteilung für Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie, Stoffwechsel- und Entzündungsmedizin im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien. „ Wir danken Primar Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch für seinen Einsatz in der Weiterentwicklung der Abteilung und wünschen ihm alles erdenklich Gute für seine Zukunft “, so Ärztlicher Direktor Primar Univ.-Prof. Dr. Mag. Alexander Klaus, FACS. Primar Resch wird weiterhin in geringfügiger Anstellung als Facharzt in Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien tätig sein.

