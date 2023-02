Restrukturierung bei Steyr Motors

Steyr (OTS) -

Verkleinerung der Belegschaft unumgänglich; freiwilliger Sozialplan wird gemeinsam mit Betriebsrat erarbeitet

Wichtiger Schritt, um Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern

Fokus auf Kernkompetenzen in der Entwicklung und Produktion von Spezialmotoren und Stärkung des Vertriebs

Steyr Motors mit Sitz in Oberösterreich ist ein Nischenspezialist für die Entwicklung und Produktion von leistungsstarken und langlebigen Dieselmotoren und elektrischen Hilfsantrieben für Spezialanwendungen. Die Marke Steyr steht für höchste österreichische Ingenieurskompetenz bei einsatzkritischen Anwendungen. Nachdem das Unternehmen in den letzten Jahren mehrere Übernahmen und eine Insolvenz erlebt hat, wurde zur Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens nun eine Redimensionierung auf die Kernkompetenz des Betriebs und damit hergehend eine Reduktion der Belegschaft beschlossen. In enger Abstimmung mit dem Betriebsrat wird aktuell an einer sozialverträglichen Lösung für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gearbeitet.

Es hat für Mutares oberste Priorität, die Überlebensfähigkeit des Unternehmens und die damit verbundenen Arbeitsplätze jetzt nachhaltig sicherzustellen. Aufgrund der prekären wirtschaftlichen Lage ist die Redimensionierung unumgänglich, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten. Mit den derzeit im Portfolio befindlichen Kundenprojekten, einer Stärkung des Vertriebs und einer dem Umsatz angepassten Mannschaft ist das Unternehmen in einer guten Position, um in den kommenden Jahren wieder profitabel zu werden und den Turnaround nachhaltig zu schaffen.

Ende November 2022 hat Mutares, mit Hauptsitz in München, Steyr Motors von Thales Austria GmbH übernommen. Mutares ist ein börsengelisteter und auf Carve-Outs spezialisierter Investor, der Steyr Motors nun stabilisieren und auf einen nachhaltigen Wachstumspfad bringen soll.

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH

Anna Harmer, LLB, MA

Director

Telefon +43 1 59932-33