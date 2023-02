TREAT-NMD, ein führendes globales Netzwerk von Registern für neuromuskuläre Erkrankungen, und Aetion kündigen eine Partnerschaft im Bereich der Real World Evidence an

New York und Newcastle, England (ots/PRNewswire) - Die Zusammenarbeit wird globale Patientenregister nutzen, um biopharmazeutischen Unternehmen reale Erkenntnisse über seltene neuromuskuläre Krankheiten zu liefern

TREAT-NMD Services Ltd, der Geschäftszweig von TREAT-NMD Alliance Ltd, einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich auf neuromuskuläre Erkrankungen konzentriert, und Aetion, Inc., das weltweit führende Unternehmen für Real-World-Evidence (RWE)-Technologie und -Analytik, gaben heute eine dreijährige globale Partnerschaft bekannt, in deren Rahmen die Organisationen an einer Reihe von Projekten arbeiten werden, um die Entwicklung von Behandlungslösungen für Menschen mit seltenen neuromuskulären Erkrankungen - z. B. Spinale Muskelatrophie (SMA), Duchenne-Muskeldystrophie, Charcot und Becker-Muskeldystrophie - zu beschleunigen.

Der Zugang zu Registern mit qualitativ hochwertigen und strukturierten Patientenerfahrungen und medizinischen Daten - und die anschließende Generierung wissenschaftlich strenger, behördlich zugelassener RWE - stellt Forscher im Bereich seltener neuromuskulärer Erkrankungen vor einzigartige Herausforderungen. Diese Projekte werden das Fachwissen des globalen Registernetzwerks von TREAT-NMD, das anonymisierte Daten von Patienten auf der ganzen Welt sammelt, mit dem Fachwissen von Aetion bei der Planung und Analyse von RWE-Studien kombinieren.

„TREAT-NMD freut sich, mit Aetion bei einer Reihe von Projekten zusammenzuarbeiten, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu gewinnen, die für die Entwicklung und Bereitstellung neuartiger Behandlungslösungen für Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen auf der ganzen Welt erforderlich sind", sagte David Allison, CEO von TREAT-NMD. „Wir werden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Forscher Zugang zu Daten über seltene Krankheiten haben und gleichzeitig die bewährten RWE-Fähigkeiten von Aetion nutzen können."

Als weltweit anerkannte Partner sind TREAT-NMD und Aetion bestrebt, durch die Beschleunigung der Bereitstellung von schnellen und robusten RWE für den äußerst anspruchsvollen Bereich der seltenen neuromuskulären Erkrankungen die Wirkung zu steigern. Diese Zusammenarbeit wird wiederum Lösungen für biopharmazeutische Forscher unterstützen, indem sie einen leichteren Zugang zu wichtigen Datenquellen für seltene Krankheiten und wissenschaftlich validierte Studiendesigns ermöglicht, die auf erstklassigen RWE-Methoden basieren.

„Aetion ist von der Mission von TREAT-NMD inspiriert, ein kollaboratives, globales Netzwerk und eine Dateninfrastruktur zu betreiben, um die Diagnose, Behandlung und Pflege von neuromuskulären Patienten weltweit voranzutreiben", sagte Nicolas Deltour, VP von Real World Solutions bei Aetion. „Der Umfang des TREAT-NMD-Registernetzwerks in Kombination mit der RWE-Analysetechnologie und dem Fachwissen von Aetion wird eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Pharmaunternehmen spielen, um Behandlungen und bessere Ergebnisse für neuromuskuläre Patienten in Europa und weltweit voranzutreiben."

Informationen zu TREAT-NMD

TREAT-NMD ist ein Netzwerk für den neuromuskulären Bereich, das eine organisatorische Infrastruktur zur Unterstützung jeder Phase des Arzneimittelentwicklungsprozesses bereitstellt, um sicherzustellen, dass die vielversprechendsten neuen Therapien die Patienten so schnell wie möglich erreichen. Seit seiner Gründung im Januar 2007 liegt der Schwerpunkt des Netzwerks auf der Entwicklung von Instrumenten, die Industrie, Kliniker und Wissenschaftler benötigen, um neuartige therapeutische Ansätze durch die präklinische Entwicklung und in die Klinik zu bringen, sowie auf der Einführung von Best-Practice-Verfahren für neuromuskuläre Patienten weltweit. Erfahren Sie mehr auf TREAT-NMD.org oder folgen Sie uns auf @treat_nmd.

Informationen zu Aetion

Aetion ist ein Analyseunternehmen für das Gesundheitswesen, das Herstellern, Käufern und Regulierungsbehörden von medizinischen Behandlungen und Technologien reale Erkenntnisse liefert. Die Aetion Evidence Platform® analysiert Daten aus der realen Welt, um transparente, schnelle und wissenschaftlich validierte Antworten auf Fragen der Sicherheit, Wirksamkeit und des Nutzens zu erhalten. Aetion wurde von Fakultätsmitgliedern der Harvard Medical School gegründet, die über jahrzehntelange Erfahrung in der Epidemiologie und der Erforschung von Gesundheitsergebnissen verfügen. Aetion informiert über die wichtigsten Entscheidungen im Gesundheitswesen - was am besten funktioniert, für wen und wann - um die Produktentwicklung, Vermarktung und Zahlungsinnovation zu steuern. Erfahren Sie mehr auf aetion.com und folgen Sie uns auf @aetioninc.

