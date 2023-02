FPÖ – Mahdalik: Das flächendeckende Parkpickerl ist eine rosarote Diebestour ohne Lenkungseffekte

Wien (OTS) - Die von SPÖ, NEOS und Grünen beschlossene Parkpickerlausweitung hat die Einnahmen der Stadt aus diesem Raubzug durch die Geldbörseln der Autofahrer um satte 54 Millionen Euro auf 171 Millionen Euro im Jahr 2022 hinaufschnalzen lassen. Die personell massiv aufgestockten Parksheriffs strafen jetzt auch in Siedlungsgebieten ohne Gehsteige oder mit zu schmalen Straßen, wo jahrzehntelang ohne Bedenken und Verkehrsbehinderungen geparkt wurde, gnadenlos ab. Allein im 22. Bezirk sind davon 55.000 Anrainer betroffen. Die von der FPÖ geforderte Legalisierung der Stellplätze durch Markierung oder Beschilderung lässt leider noch immer auf sich warten. Per 1. Jänner 2023 wurden auch die Kurzparktarife empfindlich teurer. „Außer der chronisch klammen Stadtkassa hat niemand von der verkehrspolitischen Diebestour profitiert, die Autofahrer sind für SPÖ, NEOS und Grüne offenbar der letzte Dreck. Darum werden die Klebeidioten mit AMS-Hintergrund bei ihren kriminellen Aktionen von SPÖ-Regierungsmitgliedern per Twitter auch noch angefeuert“, kritisiert FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik.

