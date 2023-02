MQ: „LandRush“, „Oasis“, „ENZA”

Wien (OTS) - Das MuseumsQuartier Wien eröffnet am Mittwoch, 22. Februar, 18.30 Uhr die neuen Ausstellungen „LandRush“ (Frauke Huber & Uwe H. Martin), „Oasis“ (Karina Mendreczky & Katalin Kortmann Járay) sowie die Installation „ENZA“ (Lea Fröhlinger & Cosma Kremser, umgesetzt mit Luisa Mihalyi).

„Die Ausstellungen zeigen auf unterschiedliche Weise, wie sich Künstler:innen mit den ökologischen Folgen industrieller Landwirtschaft und deren Auswirkungen wie Artensterben, Bodenerosion und Wasserknappheit auseinandersetzen. Ihre Arbeit trägt dazu bei, das Verhältnis zwischen Mensch und Natur zu überdenken und unser Bewusstsein für Themen der Gegenwart zu schärfen“, so MQ Direktorin Bettina Leidl.

LandRush. Ventures into Global Agriculture

Die Ausstellung zeigt in einer raumgreifenden Multikanal-Installation die Videoarbeiten des Duos Frauke Huber und Uwe H. Martin, die seit 2007 in unterschiedlichen Weltregionen entstanden sind. „LandRush“ ermöglicht anhand von drei Themenblöcken („White Gold“, „LandRush“ und „Dry West“) einen breit gefächerten Blick auf verschiedene Aspekte der globalen Landwirtschaft. In den vergangenen 16 Jahren arbeiteten sie dafür mit Landwirt:innen, Fischer:innen, Wissenschaftler:innen, Indigenen und Aktivist:innen zusammen, um Themen wie Saatgut-, Wasser- und Landrechte, Umweltgerechtigkeit, Klimawandel und die Zukunft der Landwirtschaft zu untersuchen.

Industrielle Landwirtschaft ist Treiber von Klimawandel, Artensterben, Bodenerosion und schwindenden Wasserressourcen. Sie beansprucht etwa 40 Prozent der weltweiten Landfläche und mehr als 70 Prozent des Süßwassers, lässt Flüsse austrocknen und senkt die Grundwasserspiegel. Die Landwirtschaft ist die am stärksten verändernde Kraft, die die Menschheit kollektiv auf unseren Planeten ausübt. Die zunehmende Wüstenbildung durch Übernutzung der Böden und steigende Temperaturen ist eine der größten Bedrohungen für das Leben auf der Erde.

Oasis

Die beiden Künstlerinnen Karina Mendreczky und Katalin Kortmann Járay arbeiten seit Jahren immer wieder zusammen und schaffen gemeinsam außergewöhnliche Werkkomplexe. Sie greifen in ihren Arbeiten auf vielfältige Weise auf Objekte und Naturelemente zurück und beziehen sich dabei auf kollektive und persönliche Geschichten. „Oasis“ ist eine fein komponierte, raumgreifende Installation mit zahlreichen unterschiedlichen Skulpturen, Fotografien, bedruckten Textilien, Zeichnungen und einer Soundebene.

ENZA

Studierende der TU WIEN, die Künstlerinnen Cosma Kremser und Lea Fröhlinger haben sich gemeinsam mit Luisa Mihalyi intensiv mit dem Werkstoff Lehm auseinandergesetzt und für die MQ Art Box eine ortsspezifische Installation entwickelt.

Eine Kooperation mit dem Architekturzentrum Wien und der TU Wien.



Eröffnung: Mi 22.02., 18.30h

Laufzeit: jeweils 23.02. bis 07.05., Di bis So 10-18h



LandRush

Ort: MQ Freiraum

Eintritt frei

Oasis

Ort: MQ Salon

Eintritt frei

ENZA

täglich 00-24h

Ort: MQ Art Box

Kuratorinnen-Team: Verena Kaspar-Eisert, Chefkuratorin; Elisabeth Hajek, Kuratorin





