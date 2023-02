3. Bezirk: Ende der Ausstellungen „Eisler“ und „Soyfer“

Letzter Tag: Sonntag, 26.2., Infos: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Anfang September wurden im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) die sehenswerten Sonder-Ausstellungen „Georg Eisler“ und „Jura Soyfer“ eröffnet. Die 2 Präsentationen gehen jetzt zu Ende. Heute, Mittwoch, können die Rückblicke von 16.00 bis 18.00 Uhr betrachtet werden. Am Sonntag, 26. Februar, sind letzte Besichtigungen von 10.00 bis 12.00 Uhr möglich. Der Kunstmaler Georg Eisler (1928 – 1998) lebte und arbeitete im 3. Bezirk. Über 30 Ölgemälde und Grafiken belegen das Können ihres Schöpfers. Der Dichter Jura Soyfer (1912 – 1939) bewohnte einst als Untermieter ein Zimmer in der Landstraße. Bilder der Wiener Zeichnerin Anna Maria Dusl beschreiben das Leben und das Wirken des Lyrikers und Dramatikers. Der Eintritt ist kostenlos. Gerne nimmt das ehrenamtlich aktive Museumsteam Spenden des Publikums an. Weitere Informationen: Telefon 4000/03 127. Kontaktaufnahme mit dem freiwillig engagierten Museumsleiter Franz Hofbauer via E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Georg Eisler (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Georg_Eisler

Jura Soyfer (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Jura_Soyfer

Andrea Maria Dusl (Das Bureau): https://bureau.comandantina.com

