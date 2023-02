Mit CEOs FOR FUTURE als Zukunftsmotor gelingt Brückenschlag über Branchengrenzen hinweg

Bei der Ökologisierung der heimischen Wirtschaft sind die CEOs FOR FUTURE ein wichtiger Partner der ÖHV als treibende Kraft im Tourismus.

Wien (OTS) - Als enorme Bereicherung sieht Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung, der größten freiwilligen Interessenvertretung im heimischen Tourismus, die CEOs FOR FUTURE: „Dieses Team hat die Finger am Puls der Zeit und spricht die wichtigen Themen absolut richtig an“, verweist Veit auf die aktuelle Initiative für mehr Nachhaltigkeit in der Tourismus-Mobilität, die von ÖHV-Ehrenpräsidentin Michaela Reitterer vorgestellt wurde: „Wir legen den Fokus auf die Reduktion des CO2-Ausstoßes, von Plastik und Abfall generell beim Hotelaufenthalt, auf regionalen Einkauf und mehr, wo wir den größten Hebel haben: im eigenen Unternehmen. Da erreichen wir am meisten“, verweist Veit auf die Erfolge der vergangenen Jahre: Analysen des Umweltbundesamtes zeigen einen Rückgang des Energieverbrauchs je Nächtigung von 2008 bis 2019 um 54% und einen Anteil an erneuerbarer Energie von mittlerweile ebenfalls 54%: Damit übererfüllt die Branche das Ziel der Bundesregierung für 2030 schon jetzt.

Gemeinsam die Zukunft gestalten

Um außerhalb des Verantwortungsbereichs der Hotellerie so gut unterwegs zu sein – etwa bei der An- und Abreise – braucht es über die Branchengrenzen hinweg Menschen, die Verantwortung übernehmen und Initiative ergreifen. Hier kommen die CEOs FOR FUTURE ins Spiel: „Die ÖHV bewegt in ihren Reihen viel. Die CEOs FOR FUTURE sind die zukunftsgerichtete Organisation, die über Branchengrenzen hinweg an einer ökonomisch und ökologisch nachhaltigen Wirtschaft arbeiten. Und das ist ganz entscheidend, damit auch die An- und Abreise so grün wird wie der Hotel-Aufenthalt“, so Veit.

Die Arena Analyse „Die Zukunft des Tourismus: Veränderung gestalten“ finden Sie hier, das ÖHV-Positionspapier hier zum Download, Pressemeldungen und Fotos unter www.oehv.at/presse

