Europa-League live im ORF mit AS Monaco – Bayer Leverkusen

Am 23. Februar um 18.40 Uhr live in ORF 1

Wien (OTS) - Nach dem torreichen Hinspiel, das Monaco auswärts in Leverkusen 3:2 gewinnen konnte, heißt es für die Deutschen mit ihrem neuen Zweier-Tormann Patrick Pentz im Knock-out-Play-off-Rückspiel in der Europa-League alles oder nichts. ORF 1 zeigt das Spiel am Donnerstag, dem 23. Februar 2023, um 18.40 Uhr live. Kommentator ist Didi Wolff, an seiner Seite Helge Payer. Im Studio analysieren Christian Diendorfer und Herbert Prohaska.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom), ORF-Fußball-Special und ORF-TVthek umfasst Live-Streams sowie nachträglich für 24 Stunden Video-on-Demand-Angebote der ORF-TV-Übertragungen, aktuelle Storys über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Fußball-Berichterstattung ausführlich.

