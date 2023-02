Einbruchsserie in Spital geklärt – zwei Sicherheitsmitarbeiter festgenommen

Vorfallszeit: November – Dezember 2022, Vorfallsort: Wien

Wien (OTS) - Dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, Gruppe MESSERER, ist es durch umfangreiche und intensive Ermittlungen gelungen, einen 20-jährigen afghanischen und einen 21-jährigen slowakischen Staatsangehörigen festzunehmen. Sie stehen im Verdacht, im Zeitraum von November bis Dezember 2022 insgesamt 15 Einbruchsdiebstähle in einem Spital in Wien begangen zu haben.

Die beiden Beschuldigten waren in dem Spital als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma tätig und in der Nacht für die Sicherheit im Spital zuständig. Sie sollen sich, vorwiegend mit gestohlenen Magnetkarten, während ihrer Dienstzeit Zutritt zu Büros und Behandlungsräumen verschafft haben. Anschließend sollen sie Bargeld, Parfums, Elektrogeräte, aber auch andere Wertgegenstände gestohlen haben. Dafür brachen sie zum Teil auch Rollcontainer, Büroladen und Handkassen auf.

Im Zuge von staatsanwaltschaftlich angeordneten Hausdurchsuchungen bei beiden Beschuldigten am 16.02.2023 wurden die gestohlenen Zutrittskarten, Bargeld in Höhe von € 7.100,- sowie diverse Wertgegenstände und fremde Ausweise sichergestellt. Darüber hinaus stellten die Ermittler in der Wohnung des 21-Jährigen einen Schlagring sicher. Dabei handelt es sich um eine verbotene Waffe. Der Tatverdächtige wurde angezeigt.

Mehrere Vernehmungen und die Auflistung der vorhandenen Beweise waren notwendig, dass sich beide Beschuldigten schlussendlich umfassend geständig zeigten.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund € 20.000,-.

Der Mitbewohner des 20-jährigen Tatverdächtigen, ein 24-jähriger afghanischer Staatsangehöriger, wurde wegen des Verdachts der Begünstigung angezeigt. Er gab den Ermittlern gegenüber an, das gefundene und anschließend sichergestellte Bargeld gehöre ihm, was sich als Unwahrheit herausstellte.

