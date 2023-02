AVISO: Verteidigungsministerin Tanner bei Ausmusterung an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns

Wien (OTS) - Am Freitag, den 24. Februar 2023, mustern rund 300 Soldatinnen und Soldaten an der Heeresunteroffiziersakademie im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und dem Chef des Generalstabes, General Rudolf Striedinger, am Hauptplatz in Enns aus. Bei der Ausmusterung erhalten die Männer und Frauen ihren ersten Unteroffiziersrang „Wachtmeister“.

Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Sicherheitsbestimmungen ist die Anmeldung der Medienvertreter bis 23. Februar 2023, 16:00 Uhr, +43 (0)664-622-7304 bzw. presse.oberoesterreich@bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf:

10:00 bis 10:30 Uhr Platzkonzert am Hauptplatz

10:30 bis 11:00 Uhr Einmarsch und Aufstellung

11:00 Uhr Meldung an die Frau Bundesministerin und Beginn Festakt

Große Flaggenparade

Überflug C-130

Beförderungen von Auszumusternden

Ansprachen u.a. von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Generalstabschef Rudolf Striedinger

ca. 12:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Im Anschluss gibt es Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.



Zeit & Ort

10:45 Uhr Treffpunkt für Medienvertreter beim Stadtmuseum (Altes Rathaus) in Enns, Hauptplatz, 4470 Enns.

Rückfragen & Kontakt:

Militärkommando OÖ / Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

+43 664-622-7304

presse.oberoesterreich @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at