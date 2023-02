FPÖ – Schnedlitz: Rendi-Wagners „Mietenstopp“ ist billige Showpolitik

SPÖ und Bürgermeister Ludwig erhöhen gleichzeitig die Mieten in Wiener Gemeindebauten

Wien (OTS) - „Ganze 45 Zuseher haben sich heute ein scheinheiliges ‚Rotes Foyer‘ über Livestream zu Gemüte geführt. Dort sah man eine fiktive Sozialdemokratie, die einen Stopp der Mieterhöhungen fordert, während man überall dort wo man als SPÖ regiert, die Mieten in die Höhe schnalzen lässt. Demnach will die SPÖ auch einen entsprechenden Antrag in den Nationalrat einbringen. Von dieser Forderung ist natürlich auch Wiens SPÖ-Bürgermeister Ludwig betroffen, der mit 220.000 Gemeindewohnungen der größte Vermieter Österreichs ist“, reagierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg- Michael Schnedlitz.

„Die Ironie, aber auch die gewohnt rote Scheinheiligkeit an der Sache ist, dass gerade Genosse Ludwig nicht daran denkt, irgendwas in seiner Stadt an Abgaben, Gebühren und Mieten zu senken. Im Gegenteil, in Wien ist die SPÖ auch bei den Mieten Teuerungstreiber. Da wird die Aufforderung zu einem Mietenstopp seiner Vorsitzenden auch nichts helfen und die Wiener werden noch weiter finanziell ausbluten. Diese Showpolitik und Heuchlerei von Rendi-Wagner haben die Bürger längst durchschaut. Sie soll sich ihre Placebo-Anträge sparen, zum Telefon greifen und ihren Genossen und roten Komplizen Ludwig persönlich anrufen“, so Schnedlitz.

„Neben Wasser, Kanal, Müll fallen nun 80.000 Gemeindewohnungen ab 1. April unter die Richtwertmietenerhöhung mit 8,6 Prozent und das ist kein übler Aprilscherz. Wenn Rendi-Wagner ihren Wiener Genossen Bürgermeister im Griff hat, wird dieser ihrer Aufforderung mit Sicherheit nachkommen. Ich denke aber eher, dass der ‚Club der roten Dichter‘ wieder einmal eine liebe Geschichte für ihre 45 Facebook-Zuseher fabriziert hat, ohne jeglichen realpolitischen Hintergrund“, betonte Schnedlitz.

