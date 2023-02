APA-Comm sichert sich ÖBB-Medienbeobachtungsauftrag

Kommunikationstochter der APA beliefert Österreichische Bundesbahnen mit Medienmonitoring und Medienresonanzanalysen – Austria-Kiosk weiterhin Teil des ÖBB Onboard-Portals Railnet

Wien (OTS) - Der Medienbeobachter und Media-Intelligence-Anbieter APA-Comm konnte eine öffentliche Ausschreibung über die Medienbeobachtung der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) für sich entscheiden. Österreichs größter Mobilitäts- und Logistikdienstleister nutzt für die nächsten Jahre eine vollumfängliche Informationslösung im Bereich Medienbeobachtung und Medienresonanzanalyse von APA-Comm. Diese wird über die zentrale digitale Plattform PR-Desk bereitgestellt.

„Ich freue mich sehr, dass die ÖBB auf unsere Medienbeobachtungs- und Analyseservices vertrauen. Dieser wichtige Auftrag ist für uns nicht nur eine deutliche Bestätigung unserer Expertise, sondern auch Ansporn und zugleich Verpflichtung, unseren Kunden in seiner täglichen Kommunikationsarbeit bestmöglich zu unterstützen", sagt Klemens Ganner, Geschäftsführer bei APA-Comm.

„Die ÖBB sind das größte Mobilitätsunternehmen des Landes. Pro Tag generieren wir – von der CO2-Bilanz über Verkehrsmeldungen bis hin zum Nightjet – an die 100 Meldungen. Für diese Menge brauchen wir den richtigen Partner an unserer Seite. Mit Hilfe der umfangreichen Serviceleistungen der APA-Comm ist es uns im ÖBB-Newsroom möglich, einen guten Überblick zu behalten“, sagt die ÖBB-Pressechefin Gabi Zornig.

Die Informationslösung für den ÖBB-Konzern umfasst verschiedene individualisierte Pressespiegel. Dazu werden alle relevanten Informationen aus dem nationalen und internationalen Gesamtgeschehen aus Print-, Online- und Social Media, ergänzt um APA-Agenturmeldungen sowie nationale Radio- und TV-Beiträge, übersichtlich gebündelt. Sämtliche für die ÖBB relevanten Beiträge werden dafür von APA-Comm-Lektor:innen thematisch gegliedert und als redaktionelle Abstracts aufbereitet, sodass für die ÖBB-Kommunikationsverantwortlichen ein kompakter, tagesaktueller Überblick entsteht. Ergänzt wird dieser durch Regional- und Fachmedienbeobachtung, die jeweils lokale Perspektiven bzw. einen detaillierten Einblick in Branchentrends und Entwicklungen sicherstellt. Ein umfangreiches Themenmonitoring gibt zusätzlich wertvolle Insights ins Branchenumfeld.

Eine kontinuierliche Auswertung der Resonanz in Medien und Öffentlichkeit erfolgt grafisch aufbereitet über die interaktive Analyseplattform im PR-Desk. Diese dient zudem als Expert:innen-Tool, über das ÖBB-Kommunikator:innen selbstständig individuelle Suchabfragen generieren und in Archiven recherchieren können.

Kooperation fortgesetzt: Digitales Zeitungs- und Magazinangebot via Austria-Kiosk in ÖBB-Zügen

Der von der APA betriebene digitale Zeitungsstand Austria-Kiosk sorgt auch weiterhin in Fern- und Nahverkehr sowie in Nightjets der ÖBB für digitales Lesevergnügen; APA-Comm konnte sich Ende letzten Jahres im Rahmen einer weiteren Ausschreibung abermals behaupten und setzt die Kooperation mit den ÖBB für die Lieferung von E-Paper-Ausgaben von (inter-)nationalen Zeitungen und Zeitschriften via Austria-Kiosk fort.

Reisenden stehen damit über das Service- und Entertainment-Portal ÖBB Railnet die aktuellen Ausgaben von über 100 regionalen, nationalen sowie internationalen Publikationen an Bord zur Verfügung. Zudem ist das Service des Austria-Kiosk in ÖBB-Lounges und in den CAT-Garnituren zum Wiener Flughafen verfügbar.

Über APA-Comm:

APA-Comm ist die gemeinsame Marke der auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierten APA-Tochterunternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH und APA-DeFacto Datenbank und Contentmanagement GmbH. Sie richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen der APA für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Video, Podcasts, Grafik), Medien-, Bild- und Journalist:innendatenbanken, Rechercheservices, Verbreitung von Presseinformationen, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung.

