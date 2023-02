Barbara Stöckl im Gespräch mit Othmar Karas, Lilian Klebow, Noah Abdel Aziz und Hubert Egger

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 23. Februar um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 23. Februar 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 Politiker Othmar Karas, Schauspielerin Lilian Klebow, Para-Snowboard-Trainer Noah Abdel Aziz und Prothesen-Spezialist Hubert Egger zu Gast bei Barbara Stöckl:

Othmar Karas, Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, präsentiert in seinem neuen Buch „So schaffen wir das“ konkrete Vorschläge zur Asylpolitik. Gerade bei diesem Thema scheut der ÖVP-Politiker auch nicht davor zurück, Kritik an der eigenen Partei zu üben. Auf die Frage, ob ihn je eine andere Partei abwerben wollte, verrät er im Gespräch mit Barbara Stöckl: „Ich habe schon mehrere Angebote gehabt.“ Der Schwiegersohn des früheren Bundespräsidenten Kurt Waldheim zeigt sich im ORF-Nighttalk auch von seiner persönlichen Seite.

Lilian Klebow ist bekannt als toughe Schauspielerin, die sich auch gesellschaftspolitisch stark engagiert. Nun offenbart sie eine neue, verletzliche Facette von sich. Im Zuge ihrer Teilnahme an der neuen „Dancing Stars“-Staffel erzählt sie, wie wichtig das Tanzen einst in jungen Jahren für sie war, um ihre extreme Schüchternheit zu überwinden: „Es war wie eine Befreiung.“ Später absolvierte die gebürtige Deutsche sogar eine Musicalausbildung. Diese verschwieg sie jedoch über viele Jahre hinweg, weil sie befürchtete, in der Schauspielbranche nicht ernst genommen zu werden.

Noah Abdel Aziz ist Protagonist der neuen Kino-Doku über das Skigymnasium Stams, das viele bekannte Wintersport-Größen wie Toni Innauer, Stefan Eberharter oder Benni und Marlies Raich hervorgebracht hat. Der Weg des 22-jährigen Vorarlbergers verlief zunächst nicht nach Wunsch, nahm aber schließlich doch noch einen glücklichen Verlauf: Aufgrund mehrfacher Verletzungen musste das große Snowboard-Talent seine Karriere früh beenden. Als Trainer des österreichischen Para-Snowboardteams hat er inzwischen aber seinen Traumjob gefunden.

Medizintechniker Hubert Egger ist ein Pionier auf dem Gebiet der Prothesenforschung. Der gebürtige Südtiroler, der auf einem Bergbauernhof aufgewachsen ist, sorgt mit seinen Erfindungen – wie etwa einer gedankengesteuerten und einer fühlenden Prothese – weltweit für Aufsehen. Gleichzeitig ist es dem Wissenschafter ein großes Anliegen, dass seine Prothesen für alle erschwinglich sind. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt er auch, warum sein Schaffen gerade in Kriegszeiten traurige Aktualität hat.

