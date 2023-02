„Eco Spezial“ zum Thema „Zeitenwende für die Wirtschaft: Was der Krieg in der Ukraine alles verändert hat“

Zum ORF-Schwerpunkt „Ein Jahr Ukraine-Krieg“ am 23. Februar um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Krieg in der Ukraine, der am 24. Februar 2022 durch den russischen Überfall auf das Nachbarland begann, hat auch massive Folgen für die Wirtschaft – in Russland, in der Ukraine und in Europa. Die von Dieter Bornemann präsentierte „Eco“-Spezialausgabe „Zeitenwende für die Wirtschaft: Was der Krieg in der Ukraine alles verändert hat“ beleuchtet im Rahmen des ORF-Schwerpunkts „Ein Jahr Ukraine-Krieg“ (Details unter presse.ORF.at) am Donnerstag, dem 23. Februar 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2, wie die Menschen und die Unternehmen in den beiden kriegsführenden Staaten mit dem Krieg umgehen, und blickt auf einige der Auswirkungen auf Europas Wirtschaft.

Wie können die Fabriken in der Ukraine trotz der ständigen Stromausfälle weiter produzieren? Welche Folgen haben die westlichen Sanktionen auf Russlands Wirtschaft? Was geschieht mit dem Vermögen der kremltreuen Oligarchen, das eingefroren wurde? Und wie werden Österreich und Europa in Zukunft ohne russische Lieferungen von Gas, Öl, Düngemitteln und anderen wichtigen Produkten auskommen? Ein „Eco Spezial“ von Miriam Beller aus Moskau, Christian Wehrschütz aus Kiew sowie Bettina Fink, Lisa Lind, Emanuel Liedl, Hans Wu, Johannes Schwitzer-Fürnsinn, Martin Steiner und Michael Mayrhofer.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at