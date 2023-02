Tanzen für den guten Zweck am 101. Elmayer-Kränzchen

Thomas Schäfer-Elmayer überreichte am Traditionsball zwei Spenden in der Höhe von jeweils 20.000 Euro an das Haus der Barmherzigkeit und ein Hilfsprojekt für die Ukraine.

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren coronabedingter Pause versammelten sich am Faschingsdienstag wieder an die 3.000 Tanzfreunde beim Elmayer-Kränzchen in der Wiener Hofburg. Der Ball der Tanzschule Elmayer markiert traditionell den Höhepunkt der Wiener Ballsaison. Ebenso zur Tradition geworden ist die Spende aus den Erlösen des Abends, die auch dieses Jahr dem Haus der Barmherzigkeit und einem Unterstützungsprojekt der Wiener Pfarre St. Barbara für ein Krankenhaus in der Ukraine zugutekommt.

Die Spendenschecks mit der stolzen Spendensumme von jeweils 20.000 Euro wurde am Ballabend getreu der Familientradition von Thomas Schäfer-Elmayer persönlich übergeben. Für das Haus der Barmherzigkeit nahm Institutsdirektor Christoph Gisinger die Spende entgegen und zeigte sich über die großzügige Zuwendung sehr erfreut: „Nur durch treue Unterstützer wie die Tanzschule Elmayer können wir die bestmögliche Pflege und Therapie für die uns anvertrauten Menschen bieten sowie weitere wichtige Angebote realisieren, wie zum Beispiel unser Kinderpflegedomizil FRIDOLINA.“ Mit der neuen Einrichtung schafft das Haus der Barmherzigkeit das erste stationäre Pflegeangebot für chronisch kranke Kinder in Wien. Ende des Jahres sollen die ersten Kinder und Jugendlichen von 0 bis 18 Jahren hier ein altersgerechtes und wohnliches Zuhause finden.

Mit dem Besuch des Balls unterstützten die tanzfreudigen Besucher*innen zusätzlich auch ein karitatives Projekt der Wiener Pfarre St. Barbara der Ukrainisch Griechisch-Katholischen Gemeinde. Im vergangenen Jahr sammelte die Gemeinde mit mehr als 100 freiwilligen Helfer*innen mehr als 500 Tonnen Hilfsgüter, die sie direkt in die Ukraine transportierten. Mit der Spende des Elmayer-Kränzchens werden Medikamente für das Krankenhaus in Beryslav im Bezirk Kherson finanziert. Diese Medikamente werden von der Apotheke „Unserer lieben Frau zu den Schotten“ auf der Freyung zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt.

Der gute Zweck als fester Bestandteil des fröhlichen Ballabends

Für den Tanzschulleiter und Ballorganisator liegt die Unterstützung von Menschen, die die Unterstützung von anderen benötigen, besonders am Herzen: „Wenn beim Elmayer-Kränzchen die Debütantenpaare sowie zahlreiche Ballgäste ausgelassen feiern, dann tragen sie gleichzeitig mit ihrer Spende dazu bei, dass auch anderen Lebensqualität und Lebensfreude zuteilwerden. Auch dadurch wir das Elmayer-Kränzchen jährlich zu einem ganz besonderen Abend“, so Schäfer-Elmayer.

Mehr als 200 Debütantenpaare sorgten dafür, dass das 101. Elmayer-Kränzchen gebührend eröffnet wurde. Der Auftritt der Solistin und Mezzosopranistin Daria Sushkova bescherte ein ganz besonderes Highlight. Den Höhepunkt der rauschenden Ballnacht in der Wiener Hofburg markierte die Publikumsquadrille geleitet von Thomas Schäfer-Elmayer. Mit dem traditionellen Glockenschlag endete der letzte Ball der offiziellen Ballsaison um Mitternacht.

Die „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet schwer pflegebedürftigen Menschen Langzeitbetreuung mit Lebensqualität. In sieben Pflegekrankenhäusern und -heimen in Wien und Niederösterreich betreuen wir laufend rund 1250 geriatrische Bewohner*innen. Wir begleiten darüber hinaus rund 430 Menschen mit komplexen Behinderungen in unseren 13 Wohngemeinschaften, einer Kids-WG, zwei Garconnierenverbünden, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung. Neben bestmöglicher Pflege und medizinischer Versorgung legen wir besonderen Wert auf einen selbstbestimmten und abwechslungsreichen Alltag. www.hb.at

