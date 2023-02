AVISO – Mo, 27.02., 11 Uhr, PK: Nachwuchs verliert Anschluss an die Spitze: SPORTUNION will mit "Young Athletes" Wende einleiten

Die SPORTUNION Österreich stellt mit Schirmherr Christoph Sumann ihr neues Nachwuchsförderprogramm "Young Athletes" für den Leistungssportbereich vor.

Graz (OTS) - Erstmals seit 1987 keine Goldmedaille bei der alpinen Ski-WM in Courchevel/Méribel, zuvor nur zwei Bronzene bei der Junioren-WM zuhause in St. Anton. Österreich droht nicht nur in seiner Paradesportart den Anschluss an die Spitze zu verlieren, fällt auch in anderen Sportarten immer weiter zurück. Das Problem beginnt im Nachwuchsbereich. Während Nationen wie Norwegen ihrer Zeit voraus waren, hinkt Österreich hinterher. Die SPORTUNION startet nun mit "Young Athletes" ein polysportives und bundesweites Nachwuchsförderprogramm, das Österreichs Leistungssport fit für die Zukunft machen soll.



Podium:

Christoph Sumann, Ex-Biathlet, Olympia- und WM-Medaillengewinner

Stefan Herker, Präsidiumsmitglied SPORTUNION Österreich und Präsident SPORTUNION Steiermark

Lucie Khinast, Programm-Teilnehmerin, Schwimmerin beim USC Graz

Zeit:

Montag, 27. Februar 2023, 11:00 Uhr

Ort:

Graz, Raiffeisen Sportpark, Hüttenbrennergasse 31 (Eingang Schönaugasse), 1. Stock



