Wölbitsch/Juraczka ad Wien Energie: Geschäftspolitik zulasten der Bürgerinnen und Bürger setzt sich fort

Verdacht auf weiteren Liquiditätsbedarf durch Neuausschreibung von Finanzierungslinien - Neue Kreditlinien für Termingeschäfte als Ersatz für OeBFA-Kredit

Wien (OTS) - „Die aktuellen Entwicklungen lassen erahnen, dass die Wien Energie aufgrund ihrer anhaltenden risikobehafteten Geschäftspolitik und der damit verbundenen Marginzahlungen weiterhin einen hohen Liquiditätsbedarf aufweist und auf Fremdmittel zurückgreifen muss“, so Klubobmann Markus Wölbitsch und der Finanzsprecher der Wiener Volkspartei Landtagspräsident Manfred Juraczka angesichts der heutigen Berichterstattung in der Tageszeitung „Der Standard“.

So wie es die Stadt offenbar nicht als notwendig erachtet, wesentliche und angeforderte Unterlagen im Zuge der U-Kommission bereit zu stellen, müssen die Opposition sowie die Bürgerinnen und Bürger nun auch erfahren, dass seitens der Wiener Stadtwerke offensichtlich neue Finanzierungslinien von 2 Milliarden Euro ausgeschrieben wurden.

Bekanntlich habe bereits der Jahresabschluss 2021 der Wien Energie ergeben, dass die Bewertungsverluste aus den Geschäften höher waren als das Eigenkapital, dass sich die Schulden verdoppelt hatten und dass die eigene Finanzierungkraft negativ war. Aufgrund dieser desaströsen Ziffern hätten der Vorstand und die Eigentümervertreter spätestens zu diesem Zeitpunkt Gegenmaßnahmen setzen müsse, was jedoch offensichtlich unterblieben ist. Die aktuelle Verschnaufpause resultiere ausschließlich aus dem Preisrückgang.



„Die riskante Geschäftspolitik mit einem nach oben hin offenen Risiko wurde jedoch fortgesetzt. Und wird auch weiterhin fortgesetzt. Stets mit dem Fokus auf Gewinnmaximierung und nicht im Sinne der Kundinnen und Kunden“, so die beiden weiter und abschließend: “Anstatt sich - wie so oft - hinter Geschäftsgeheimnissen zu verstecken, müssen diese entsprechenden Unterlagen über die Neuausschreibung im Sinne der Transparenz auch offengelegt werden.“

