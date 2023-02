Einladung für Medienvertreter: „Solidarity and Justice for Ukraine“

Europäische Kommission organisiert am 24. Februar von 10.00-11.20 Uhr Solidaritätsveranstaltung und Paneldiskussion im Haus der EU

Wien (OTS) - Anlässlich des 1. Jahrestages des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine lädt die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich Journalistinnen und Journalisten ein zur Veranstaltung „Solidarity and Justice for Ukraine“. Daran werden Botschafter der Staaten der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums, der EU-Kandidatenstaaten und der G7-Staaten sowie österreichische Regierungsvertreter teilnehmen. Justizministerin Alma Zadić und die stv. ukrainische Justizministerin Iryna Mudra (online aus Kiew) werden Schlussworte sprechen.

Ein zentraler Teil der Veranstaltung ist eine Diskussion über die Frage, wie man die russische Führungselite für die zahlreichen Verbrechen in der Ukraine strafrechtlich zur Verantwortung ziehen kann, welche Schritte es dazu braucht und welche Vorbereitungen dafür jetzt bereits zu treffen wären.

Die Veranstaltung ist in englischer Sprache und „on the record“. Untenstehend finden Sie das detaillierte Programm.

Bei Teilnahme bitten wir um Anmeldung per E-Mail an comm-rep-vie-presse @ ec.europa.eu



SOLIDARITY AND JUSTICE FOR UKRAINE



An event of the EU Ambassadors and our allies to remember the unprecedented breach of Europe’s peace and security order since 24 February 2022

Music by Vira Zhuk, Ukrainian violinist

Brief opening remarks

• Martin Selmayr, European Commission Representative in Austria

• Annika Markovic, Ambassador of Sweden to Austria, EU Council Presidency

• Vasyl Khymynets, Ambassador of Ukraine to Austria

Music by Vira Zhuk, Ukrainian violinist

Panel: Russian crimes in Ukraine: How to bring them to justice?

• Wolfgang Benedek, University of Graz

• Manfred Nowak, Global Campus of Human Rights, Venice

• Astrid Reisinger Coracini, University of Vienna

Moderation: Siobhan Geets, Profil

Closing statements

• Iryna Mudra, Deputy Minister of Justice of Ukraine (from Kiev by videoconferencing)

• Alma Zadić, Federal Minister of Justice of Austria

EU anthem played by Ukrainian musicians

Datum: 24.02.2023, 10:00 - 11:20 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, Österreich

