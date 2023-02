Grüne Wien/Pühringer, Spielmann fordern zusätzlich zum Energiebonus eine Neuauflage der Energiekostenpauschale für Wien

Wien (OTS) - „Es ist gut und wichtig, dass durch die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel, welche zur Deckung der Wohn- und Heizkosten den Ländern zur Verfügung gestellt wurden, eine Neuauflage des Wiener Energiebonus auch 2023 ermöglichen. Die Grünen im Bund haben sich dafür stark gemacht - jetzt muss Wien zusätzlich Geld in die Hand nehmen, um die Krise auch 2023 sozial treffsicher abzufedern und darf sich nicht auf dem finanziellen Zuschuss aus dem Bund ausruhen”, so Parteivorsitzende Judith Pühringer.

21,4% der Wiener:innen - das sind 404.000 Personen - sind armutsgefährdet. In Österreich ist jedes vierte Kind unter vier Jahren armutsgefährdet und jedes 7. Kind in Wien lebt in einem Haushalt mit Mindestsicherungsbezug – Tendenz steigend. Die Grünen Wien fordern daher von der Stadt Wien zusätzlich zum Energiebonus auch eine Neuauflage der Energiekostenpauschale, also eine direkte Auszahlung von 200 Euro an armutsgefährdete Menschen, die die Mindestsicherung, Wohnbeihilfe, eine Ausgleichs- oder Ergänzungszulage oder eine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung beziehen.



„Die Krise trifft alle, aber nicht alle gleich hart. Eine Neuauflage der Energiekostenpauschale von 200 Euro ohne Antrag und mit Auszahlung im 1. Quartal 2023 würde Armutsgefährdete rasch und unkompliziert finanziell entlasten. Landesrat Hacker muss seiner sozialen Verantwortung nachkommen und besonders auf jene achten, die am wenigsten haben,” so Viktoria Spielmann, Sozialsprecherin der Grünen Wien.

Darüber hinaus plädieren die Grünen Wien für eine Verbesserung der Wiener Energiekostenpauschale, um das Risiko manifester Armut zu verringern:

1. Menschen mit niedrigem Einkommen wenden 59 % ihres Einkommens fürs Wohnen und Heizen auf und sind deshalb auch akut armutsgefährdet, haben aber keine Zugang zur Energiekostenpauschale. Deshalb braucht es eine Ausweitung auf Bezieher:innen von Krankengeld, Rehabilitationsgeld und Studienbeihilfe und deren Einkommen unter oder an der Armutsgefährdungsschwelle liegt.

2. Auch Kinder verbrauchen Energie und dürfen von der rot-pinken Stadtregierung nicht im Stich gelassen werden. Deshalb braucht es eine Auszahlung der Energiekostenpauschale in der Höhe von 100% (200 Euro) pro Kind im Haushalt, um Kinderarmut zu bekämpfen.

3. Der Zeitraum von einem Monat ist sehr restriktiv. Deshalb braucht es eine Ausweitung des Zeitraums für die Voraussetzung der Anspruchsberechtigung von 1 Monat auf 1 Monat innerhalb von 3 Monaten.



Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at