Hammer/Grüne zum Klimajugendrat: Parlament steht diese Woche im Zeichen der Jugend und Klimapolitik

Von 22. bis 24. Februar diskutieren junge Menschen im Rahmen des Klimajugendrats im Parlament ihre Klima-Anliegen mit der Politik

Wien (OTS) - „Mit den Entscheidungen die wir heute treffen, bestimmen wir darüber, welche Zukunft wir unserer Jugend hinterlassen. Denn junge Menschen trifft die Klimakrise so stark wie keine andere Generation, und das obwohl sie am wenigsten dazu beigetragen haben. Umso wichtiger ist es, dass wir nicht nur unserer Verantwortung nachkommen und ihnen eine lebenswerte Zukunft sichern, sondern sie auch an einen Tisch holen, um uns ihren Forderungen und Anliegen zu stellen“, sagt Lukas Hammer, Vorsitzender des Umweltausschusses im Parlament und Klimaschutzsprecher der Grünen. Deshalb laden Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Lukas Hammer bereits zum zweiten Mal junge Menschen von 22. bis 24. Februar 2023 zum Klimajugendrat ins Parlament ein.

„Klimaschutz ist für junge Menschen eines der wichtigsten Themen überhaupt. Gleichzeitig fühlen sie sich zu wenig gehört, wenn es um klimapolitische Entscheidungen geht. Ich freue mich daher, dass wir nach einem erfolgreichen Klimajugendrat im vergangenen Jahr, Jugendlichen auch diese Woche wieder die Gelegenheit bieten, im Parlament über die Herausforderungen der Klimakrise und Maßnahmen zum Klimaschutz zu diskutieren“, sagt Hammer und betont: „Dabei ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir es den Jugendlichen ermöglichen, ihre Erwartungen und Forderungen im direkten Dialog mit Politiker:innen aller Fraktionen äußern zu können. Wir wollen ihnen zeigen, dass ihre Forderungen gehört und ernst genommen werden, denn sie haben ein Recht darauf, dass wir ihre Anliegen stärker berücksichtigen.“

Organisiert wird der Klimajugendrat von der Bundesjugendvertretung (BJV) in Partnerschaft mit dem Klima- und Energiefonds. Den Auftakt macht die Verleihung des Climate Action Awards, mit dem die BJV das Engagement junger Menschen vor den Vorhang holt und ausgewählte Projekte auszeichnet. „Jeden Tag tragen Kinder und Jugendliche durch ihren unermüdlichen Einsatz zur Bewusstseinsbildung aber auch zur Lösung der Klimakrise bei. Durch ihr Engagement und ihren Druck ist die Klimakrise erst ganz oben auf die politische Agenda gerückt. Deshalb freue ich mich, dass die Bundesjugendvertretung heute erneut einiger dieser Projekte die entsprechende Bühne gibt”, hält Hammer abschließend fest.

