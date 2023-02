Bundesländerinnen übernehmen die Magazinmarke „WIENERIN“

Monatstitel kommt im April erstmals als Teil der Magazingruppe von Moser Holding und Styria heraus.

Innsbruck (OTS) - Ab April erscheint die WIENERIN unter dem Dach der Bundesländerinnen, der größten Frauenmagazingruppe Österreichs. Diese hat die Markenrechte an der WIENERIN von der STYRIA übernommen. Inhaltlich wird das Konzept der Bundesländerinnen fortgeführt und um Wiener Themenschwerpunkte ergänzt. Katharina Zierl, Chefredakteurin und Geschäftsführerin der TIROLERIN, übernimmt mit dem Start der WIENERIN zusätzlich die nationale Redaktionsleitung der Bundesländerinnen. Von Innsbruck aus wird Zierl die ersten Ausgaben der WIENERIN redaktionell mitgestalten und ein Team in Wien aufbauen: „Wir wollen den Zeitgeist für unsere LeserInnen einfangen und in Wien mit Authentizität und einem spannenden Themenmix punkten.“

„Mit dieser Markenübernahme werden wir als Gruppe zur klaren Nr. 1 im österreichischen Frauen-Lifestyle-Magazinbereich avancieren“, freut sich Bundesländerinnen-Geschäftsführer Andreas Eisendle, „ich bin davon überzeugt, dass die neue WIENERIN in der Bundeshauptstadt sehr gut ankommen wird.“ Moser Holding-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz und STYRIA-Vorstandsvorsitzender Markus Mair ergänzen: „Seit über 10 Jahren beweisen die Bundesländerinnen, dass Frauenmagazine in einem herausfordernden Marktumfeld Wachstum erzielen können. Die Integration der Marke WIENERIN in die Magazinfamilie der Bundesländerinnen freut uns sehr.“

In einem weiteren Schritt legt Uschi Pöttler-Fellner ihre Funktion als Herausgeberin der Bundesländerinnen zurück. Pöttler-Fellner wird den Fokus verstärkt auf TV-Projekte und Events legen. Andreas Eisendle: „Ich danke Uschi Pöttler-Fellner für ihren Einsatz und freue mich, auch in Zukunft mit dem Echo Medienhaus zusammenzuarbeiten.“

Die Bundesländerinnen:



Die regionalen Frauen- und Lifestyle-Magazine von Moser Holding und STYRIA wurden im Juli 2011 als „Bundesländerinnen" unter dem Dach der „Life Style Magazin Verlags GmbH“ zusammengeführt. An der Gesellschaft sind die Moser Holding zu 63 Prozent und die STYRIA zu 37 Prozent beteiligt. Zu den Bundesländerinnen gehören die Magazine TIROLERIN, OBERÖSTERREICHERIN, Unser SALZBURG, STEIRERIN, Kärntner MONAT, BURGENLÄNDERIN, NIEDERÖSTERREICHERIN und im Rahmen einer Kooperation mit Russmedia die VORARLBERGERIN. Ab April wird die WIENERIN Teil des Portfolios der Bundesländerinnen.

