SECONTRADE: 5 Jahre Pionierarbeit in der Kreislaufwirtschaft

Digitale Technologien sind der Schlüssel zu einem nachhaltigen Rohstoffmanagement

Indem wir Materialkreisläufe schließen und den Einsatz von Sekundär-Rohstoffen erhöhen, können wir die Versorgungssicherheit in Österreich und Europa besser sicherstellen Brigitte Reich, SECONTRADE-Geschäftsführerin 1/2

Mit unserem digitalen Marktplatz wollen wir dazu beitragen, den aktuellen Bedarf an Sekundär-Rohstoffen europaweit ‒ aber auch regional ‒ rasch, sicher und effizient zu decken. Wir werden weiterhin Lösungen im Sinne der österreichischen Kreislaufwirtschafts-Strategie erarbeiten und stehen Politik, Handel und Industrie als kompetenter Partner in Fragen des nachhaltigen Rohstoffmanagements zur Seite. Brigitte Reich, SECONTRADE-Geschäftsführerin 2/2

Wien (OTS) - Als Pionier der Kreislaufwirtschaft setzt SECONTRADE seit 5 Jahren auf digitale Technologien für einen effizienten, krisensicheren Handel mit Sekundär-Rohstoffen in Österreich und Europa. Was als Vision begann, ist nun ein aktiver Beitrag zum Klima- und Umweltschutz: Der Bedarf an hochwertigen Sekundär-Rohstoffen ist zuletzt stark gestiegen.



„Rohstoffe wie Aluminium, Zink oder Eisen sind unverzichtbar im Alltag und in der Industrie, mit Primär-Grundstoffen allein können wir den steigenden Bedarf nicht decken“, betont SECONTRADE-Geschäftsführerin Brigitte Reich. Das Verarbeiten von Abfallprodukten zu wertvollen Werkstoffen ist daher ein wichtiger Schritt zur Lösung der aktuellen Energie- und Rohstoffknappheit. „Indem wir Materialkreisläufe schließen und den Einsatz von Sekundär-Rohstoffen erhöhen, können wir die Versorgungssicherheit in Österreich und Europa besser sicherstellen“ , so die Expertin. „Daher begrüßen wir die österreichische Kreislaufwirtschafts-Strategie zur Stärkung eines krisenfesten Wirtschaftsstandorts. Wesentliche Ziele, wie der Einsatz hochwertiger Sekundär-Rohstoffe und die Schaffung einer digitalen Handelsplattform für Sekundär-Rohstoffe, sind bei uns bereits gelebte Realität.“



Brigitte Reich: „Digitale Technologien sind unverzichtbar für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft“

Ein zentraler Baustein der österreichischen Kreislaufwirtschafts-Strategie, die am 7. Dezember 2022 im Ministerrat beschlossen wurde, ist der Einsatz digitaler Technologien für die nachhaltige Transformation. Dieses Potenzial hat SECONTRADE bereits erkannt und liefert Rohstoffhändlern und der verarbeitenden Industrie eine krisensichere Lösung für den Online-Handel mit hochwertigen Sekundär-Rohstoffen in Echtzeit. „Digitale Technologien gestalten den Handel zwischen Händler und Käufer noch effizienter und sind damit ein wichtiger Bestandteil für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft“, so Reich. Sie ermöglichen es, rasch auf den aktuellen Bedarf am Rohstoffmarkt zu reagieren: Erst im vergangenen Herbst erweiterte SECONTRADE das Online-Portfolio um stark nachgefragte biogene Reststoffe, Holzabfälle und Baurestmassen.

Sekundär-Rohstoffe als Beitrag für eine klimaneutrale Zukunft

Um das ambitionierte Ziel einer klimaneutralen Gesellschaft zu erreichen, braucht es Wertstoffe wie Stahl, Kupfer und Eisen für die Errichtung und Nutzung von Anlagen für erneuerbare Energien. Die Nachfrage nach hochwertigen Rohstoffen wird sich damit in den nächsten Jahren vervielfachen. „Um mit der Energiewende Schritt zu halten, müssen wir Tempo bei der Rohstoffwende machen“, so Reich. „Sekundär-Rohstoffe sind die Lösung, um den Ausbau alternativer Energieformen weiter voranzutreiben.“ Ein wichtiger Ansatz, den auch die Kreislaufwirtschafts-Strategie verfolgt, ist das Schließen anthropogener Stoffkreisläufe: Indem Abfälle und unvermeidbare Reststoffe wertsteigernd verwendet werden, können sie dem Stoffkreislauf wieder zurückgeführt oder energetisch genutzt werden. Das erfordert ein Umdenken bei bisherigen Geschäftsprozessen und bietet ein enormes Potenzial für innovative Produkte: Biogene Reststoffe wie Klärschlamm können etwa zu grünem Gas weiterverwertet werden.



Digital und innovativ – Lösungspartner für Politik, Handel und Industrie

SECONTRADE lebt digitale Kreislaufwirtschaft am Puls der Zeit. Zukünftig wolle man diesen Weg konsequent fortsetzen, so SECONTRADE-Geschäftsführerin Brigitte Reich: „Mit unserem digitalen Marktplatz wollen wir dazu beitragen, den aktuellen Bedarf an Sekundär-Rohstoffen europaweit ‒ aber auch regional ‒ rasch, sicher und effizient zu decken. Wir werden weiterhin Lösungen im Sinne der österreichischen Kreislaufwirtschafts-Strategie erarbeiten und stehen Politik, Handel und Industrie als kompetenter Partner in Fragen des nachhaltigen Rohstoffmanagements zur Seite.“ Besonders für die Energie- und Bauwirtschaft sieht sie dafür großes Potenzial.



Über SECONTRADE

SECONTRADE ist ein europaweit agierender digitaler Marktplatz für Sekundär-Rohstoffe mit Sitz in Wien. Mit nur wenigen Klicks schöpfen registrierte User das gesamte Rohstoffpotenzial des europäischen Marktes aus, wobei modernste Internet-Technologie für den innovativen und risikolosen Rohstoffhandel sorgt. So werden nachhaltiges Rohstoffmanagement und erfolgreiche Kreislaufwirtschaft gefördert. Die Secontrade GmbH wurde Anfang 2018 auf Initiative von UFH als 100-prozentige Tochter der UFH Holding GmbH gegründet. www.secontrade.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andrea Kopf, BA

FEEI Management-Service GmbH

Mariahilfer Straße 37–39, A-1060 Wien

T +43/1/588 39-43

M +43/664 619 25 23

E kopf @ feei.at

www.feei.at