Selbstfürsorge und die Stärkung der seelischen Widerstandskraft stehen im März im Mittelpunkt in den Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks.

Wien (OTS) - Gerade in Krisenzeiten rücken Selbstfürsorge und Resilienz verstärkt in den Vordergrund. Die „30-Tage-Wohlfühl-Challenge“ der Hilfswerk Nachbarschaftszentren soll dabei unterstützen, die eigene seelische Widerstandskraft durch tägliche Anregungen zu fördern. Im 1. März 2023 startet nun zum zweiten Mal die Wohlfühl-Challenge, in dessen Rahmen die Nachbarschaftszentren 30 Tage lang eine E-Mail mit einer Anregung zur Selbstfürsorge ausschicken. Auch online und auf Facebook sind täglich neue Posts zu finden. Beispiele sind die Wohlfühl-Challenges „Bereite dir dein Lieblingsessen zu“ oder „Beobachte den Sonnenaufgang oder -untergang“.

Mit wenig Aufwand können die Challenges in den Alltag integriert und beliebig oft wiederholt werden. Die „30-Tage-Wohlfühl-Challenge“ soll dabei unterstützen, die eigene seelische Widerstandskraft zu stärken. Das Angebot ist für alle offen, kostenlos und kann alleine oder in Gesellschaft durchgeführt werden.

Anmeldung zum Wohlfühl-Newsletter und nähere Informationen unter: www.nachbarschaftszentren.at/wohlfuehlchallenge



Hilfswerk Nachbarschaftszentren



Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks werden gefördert vom Fonds Soziales Wien aus Mitteln der Stadt Wien. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at



Wiener Hilfswerk



Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

