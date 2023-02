Landstraße: Konzerte „Freud und Leid der Diseusen...“

Karten für 23.2./24.2. im L.E.O.: 30 Euro, Infos: info@theaterleo.at

Wien (OTS/RK) - Einstmals gefeierte Künstlerinnen wie Mimi Marlow, Gitta Alpar, Rosy Barsony und Josma Selim sind mittlerweile in Vergessenheit geraten. Mit dem liebevoll arrangierten Programm „Freud und Leid der Diseusen und Chansonetten“ ruft die Bühne „Letztes erfreuliches Operntheater“ (3., Ungargasse 18, kurz: L.E.O.) dem Publikum die Darbietungen der Damen in Erinnerung. Am Donnerstag, 23. Februar, und am Freitag, 24. Februar, fängt jeweils um 19.30 Uhr die nostalgische Produktion mit dem Motto „Toujours l´amour“ an. Operettenlieder, Chansons, Schlager und Melodien aus Filmen werden von Marie-Theres Arnbom, Elena Schreiber und Stefan Fleischhacker gekonnt interpretiert. Kaori Asahara begleitet die 3 Sänger*innen auf dem Klavier. Karten sind zum Preis von 30 Euro ab 19.00 Uhr an der Abend-Kasse erhältlich (Ermäßigung für Studierende, u.a.: 15 Euro). Reservierung per E-Mail: karten@theaterleo.at. Beantwortung von Fragen: Telefon 0680/335 47 32 bzw. E-Mail info@theaterleo.at.

Betreiber dieses originellen Opernhauses im 3. Bezirk in der Ungargasse 18 ist der „Verein zur Erforschung und Förderung des musiktheatralischen Ausdrucks“. Gefördert wird das Musik-Projekt seitens der Kulturabteilung der Stadt Wien, durch den Bezirk und von weiteren Stellen. Eine umfassende Präsentation des „L.E.O.“ ist im Internet nachlesbar: www.theaterleo.at.

Veranstaltungen im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

