Wirtschaftsbund begrüßt neues ÖGK-Pilotprojekt in Wien und Niederösterreich

ÖGK und Ärztekammer einig: Unbesetzte Kassenplanstellen werden vorübergehend mittels Stundenhonoraren betreut

Wien (OTS) - „Trotz guter medizinischer Versorgung in Österreich kommt es vorübergehend zu Nachbesetzungsproblemen bei Planstellen von Ärztinnen und Ärzten. Daher freut es uns umso mehr, dass nun das gemeinsame Innovationsprojekt „Ärztebereitstellungsgesellschaft“ von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und Ärztekammer für die Bundesländer Wien und Niederösterreich ins Leben gerufen wurde. Damit können wir einen weiteren Schritt zur besseren ärztlichen Versorgung unserer Versicherten setzen“, so Moritz Mitterer, Vorsitzender der Dienstgeber-Kurie in der ÖGK-Hauptversammlung.

Ärztinnen und Ärzte können dabei stundenweise Standorte betreuen, die länger nicht nachbesetzt werden können. Die Ärztinnen und Ärzte können sich dabei auf ihre Kerntätigkeit – die medizinische Betreuung der Patientinnen und Patienten – beschränken, die Organisation übernimmt der Ärzte-Bereitstellungsdienst. Für Patientinnen und Patienten ist kein Unterschied zu einer Vertragsarztpraxis bemerkbar. So kann die ÖGK Medizinerinnen und Mediziner für die Bereiche der Allgemeinmedizin als auch für die Kinderheilkunde gewinnen, die sonst nicht für das Kassensystem verfügbar wären. Für die Pilotphase sind insgesamt 9 Standorte in Wien und Niederösterreich vorgesehen.

