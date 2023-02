„Leinen los!“ - Austrian Boat Show – BOOT TULLN von 2. bis 5. März 2023

Windsurf-Foiling ist der Trend für den kommenden Sommer

Tulln (OTS) - „Wassersport Total“ lautet das Motto der Austrian Boatshow – Boot Tulln und ist der alljährliche Treffpunkt für Österreichs Wassersportler zum idealen Zeitpunkt kurz vor Saisonstart. 360 Aussteller präsentieren einen kompletten Querschnitt aus der Welt des Wassersports: Motorboote, Segelboote, Luxusyachten, Elektroboote, Kanu & Kajak, Fun- und Tauchsport, Bootsurlaube, Charter und jede Menge Zubehör.

Windsurf-Foiling

Der Umschwung im Windsurfen führt auch dazu, dass sich das Angebot der Foils erweitert hat. Für Foil Einsteiger gibt es gute Neuigkeiten, denn bis dato gab es hauptsächlich die hochwertigen Carbon Foils. Diese sind empfindlicher, unhandlicher und deutlich teurer, doch die Auswahl an Aluminium Foils kann sich dieses Jahr sehen lassen. Abschließend kann also gesagt werden: Das Foilen hat sich als Sportart voll etabliert und erfreut sich starker Beliebtheit. Ganz neu ist das Foil Wing. Es soll Kiten und das Surf-Foiling vereinen.

Österreich Premiere: Scubajet – E-Foil und E-Surf kombiniert in einem Board

Zu Beginn des Jahres präsentierte Scubajet die neue Performance Series mit dem Hybridboard. E-Foil und E-Surf kombiniert in einem Board. Eine weitere Weltneuheit ist hierbei das Quick Release System, mit diesem ist es möglich das Board sicher und ohne Werkzeug innerhalb von wenigen Minuten umzubauen. Auf der Austrian Boatshow wird dieses elegante und sportliche Produkt erstmalig auf österreichischem Boden präsentiert und ausgestellt sein.

Row&Sail GmbH

Der XCAT ist ein leichter Festrumpf-Katamaran, den man auf dem Dach eines PKW transportieren kann. Durch den einfachen, schnellen und werkzeuglosen Aufbau ist der XCAT bereits nach wenigen Minuten einsatzbereit. Der XCAT zeichnet sich durch extrem leichten Lauf aus, da die Rümpfe für das Rudern optimiert wurden. Somit gibt es viel Speed, auch bei wenig Wind.

Schwerpunkt: Kanu, Kajaks und Stand Up Paddling

Auf der Austrian Boat Show – Boot Tulln gibt es auch umfangreiche Informationen zu den Themen Kajak und Kanusport. Das Angebot reicht von Wildwasserkajaks, Freizeitkajaks, Tourenkajaks, Wildwasserboote, Faltboote und Ruderboote bis hin zur umfangreichen Ausrüstung.

Weltneuheit von STELLAR Lightweight:

Das modulare Tourenkajak für leichten und kompakten Transport

Der Leichtbauspezialist STELLAR präsentiert auf Basis des Topmodells S14 ein modulares Kajak für einfachste Mobilität: Es ist zerlegbar in drei Teile und wird in gepolsterten Taschen geliefert. Zerlegt kann er einfach im Kofferraum eines PKW, im Stauraum eines Campervans oder gar auf einem Boot mitgenommen werden. Auf dem Wasser ermöglicht es durch seine Steifigkeit und sein Leichtgewicht sportliches und schnelles Paddeln.

SKIM Seekajaks präsentiert das Beaufort XL als Weltneuheit für große Paddler

Das legendäre Seekajak „Beaufort“ von SKIM Kayaks aus Finnland beweist auch in rauen Bedingungen auf See eine herausragende Manövrierfähigkeit. Das besonders geformte Heck erreicht hohe Spurstabilität und damit eine gute Eignung für längere Strecken oder mehrtägige Expeditionen. Alle Modelle können bei diesem Hersteller auch als modulare Kajaks geordert werden, was Transport und Lagerung vereinfacht. Alle Seekajaks von SKIM werden erstmals auf der Austrian Boat Show 2023 vorgestellt, dass Beaufort XL ist neu auf dem Markt und wird hier erstmals präsentiert.

Spinera Molveno HDDS

Das stromlinienförmige Kajak Molveno ist ein revolutionäres aufblasbares Kajak mit Drop Stitch Technology und bester Spurtreue. Durch das verstärkte HDDS Gewebe an Boden und Seitenwänden ist unglaubliche Steifigkeit und Haltbarkeit gegeben und bietet super Stabilität auf dem Wasser sowie viel Stauraum.

Lite Venture SUP-Boards wurde mit dem reddot-Design Award ausgezeichnet

Der Hersteller aus Deutschland präsentiert sich erstmals auf der Austrian Boat Show: Den Schwerpunkt bilden Stand Up Paddle Boards für Touring, dabei sind aufblasbare Boards wie Hardboards im Programm. Das Touring Hardboard Cruzer wurde aufgrund seines zeitlosen Designs mit dem reddot-Design-Award ausgezeichnet. Unter dem edlen Echtholzdeck steckt ein sportliches Konzept: Das Board gleitet aufgrund seines optimierten Shapes und des Carbon versteiften Unterschiffs sehr zügig.

Weitere Informationen unter: www.boot-tulln.at.

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 14,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 12,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 12,00

Öffnungszeiten:

Donnerstag 2. März bis Sonntag 5. März 2023

von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

