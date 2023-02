Zyklon Freddy steuert auf Mosambik zu

Hilfswerk International bereitet Nothilfe vor

Wien/Beira (OTS) - Aktuelle Satellitenaufnahmen zeigen, dass ein tropischer Wirbelsturm der Stärke 5 erbarmungslos vom Indischen Ozean her in Richtung Mosambik zieht. Am 23.02. wird Zyklon Freddy aller Wahrscheinlichkeit nach zu massiven Böen, starken Regenfällen und Überschwemmungen im Süden des Landes führen. Das Hilfswerk International Team in Mosambik setzt bereits jetzt erste Hilfsmaßnahmen und bereitet sich intensiv darauf vor, bei Einbruch einer Katastrophe den Opfern rasch und unkompliziert zur Seite zu stehen.

Gefahr für die Bevölkerung

Mosambik zählt zu den zehn ärmsten Ländern der Welt – Armut und Hunger stehen hier auf der Tagesordnung. Der schwere Zyklon Idai hinterließ 2019 eine Spur der Verwüstung und extreme Sturmschäden, die noch bis heute spürbar sind. Die Angst vor Freddy ist daher vor allem bei der vulnerablen Bevölkerung sehr groß.

Hinzu kommt, dass die Flüsse Sambesi, Pungwe und Búzi bereits jetzt einen enorm hohen Wasserspiegel verzeichnen. Die schweren Regenfälle, die mit Freddy einhergehen, werden voraussichtlich zu starken Überschwemmungen führen. Wir gehen insgesamt von mindestens 400.000 Betroffenen aus.

Vorbereitung auf Freddy

15 lokale Teammitglieder von Hilfswerk International sind bereits im Einsatz, um gezielte Hilfsmaßnahmen zu setzen: „Wir stellen Lebensmittel- und Hygienepakete sowie Trinkwasserreserven für die Menschen bereit. Außerdem schützen wir Saatgut und Essensvorräte vor der Flut, um einer Hungersnot entgegenzuwirken“, berichtet der Programmdirektor Dr. Fredy Rivera aus Beira, Mosambik.

Das Team vor Ort arbeitet eng mit den Koordinierungsstellen der Provinzen zusammen. Gemeinsam unterstützen wir drei Gemeinschaftsküchen, die im Ernstfall 2.500 Familien versorgen. Hilfswerk International stellt dafür große Töpfe, Teller und Nahrungsmittel zur Verfügung. Außerdem helfen wir der lokalen Bevölkerung in Risikozonen, sich auf die extremen Wetterbedingungen vorzubereiten oder besser noch bereits im Vorhinein zu fliehen. Auf dem Fluss Pungwe ist bereits eines unserer Boote einsatzbereit, um auch bei Überschwemmungen handlungsfähig zu bleiben.

Hilfswerk International in Mosambik

Das Hilfswerk International setzt bereits seit 2004 Entwicklungsprojekte in Mosambik um: In enger Abstimmung mit dem lokalen Team und der Bevölkerung in Sofala und Cabo Delgado engagiert sich die Organisation in den Bereichen Mutter-Kind-Gesundheit, erneuerbare Energie, Nahrungssicherheit, Wasser und Mangrovenschutz. Zuletzt war die Nothilfe nach dem verheerenden Zyklon Idai notwendig. Aktuell ermöglicht es das Netzwerk von über 2.400 Freiwilligen, bereits im Vorfeld des Zyklons Freddy Soforthilfe für die betroffene Bevölkerung vorzubereiten.

Hilfswerk International bittet um Spenden

Damit wir den Menschen in Mosambik auch nach dem Zyklon aktiv Hilfe leisten können, brauchen wir dringend Unterstützung in Form von Spenden:

Hilfswerk International

IBAN AT71 6000 0000 9000 1002

Kennwort „Zyklon Freddy“

https://www.hilfswerk.at/international/zyklon-freddy/



Hilfswerk International

Hilfswerk International ist eine österreichische und weltweit tätige Hilfsorganisation, die seit 1978 Katastrophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit leistet. Wir stehen Menschen in Krisensituationen bei, verbessern Lebensbedingungen und schaffen neue Perspektiven. Als Teil der Hilfswerk-Familie unterstützt Hilfswerk International weltweit benachteiligte Familien in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales, Landwirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung. Hilfswerk International hilft Menschen dabei, ihre eigenen Potentiale (wieder) zu entfalten und stärkt diese langfristig.

