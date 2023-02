Wien: Trächtige Katzen in Karton ausgesetzt und zurückgelassen

Die zwei Katzen wurden am 11. Februar von Passanten gefunden und erholen sich mittlerweile bei einer Pflegestelle. Den Fellnasen geht es den Umständen entsprechend gut.

Wien (OTS/RK) - Als am Wochenende des 11. Februar Passanten im Bereich der Wienerbergstraße zwei Katzen in einem Karton entdecken, trauen sie ihren Augen nicht. Die beiden Stubentiger wurden bei kalten Temperaturen ihrem Schicksal überlassen – ohne Futter, Wasser und neben einer stark befahrenen Straße. Da sich in der Nähe des Fundorts ein Tierambulatorium befindet, brachten die Passanten die Katzen zunächst dorthin, um etwaige Verletzungen auszuschließen. Die anwesenden Tierärzt*innen stellten bei beiden Katzen eine Trächtigkeit fest und kontaktierten die Tierrettung der Stadt Wien.

„Der Ultraschall unserer Tierärztinnen zeigte ebenfalls, dass jede der beiden drei Babys in sich trägt. Gesundheitlich zeigen sich Peach und Pineapple, wie wir die beiden getauft haben, bis auf einen Schock unauffällig. Und auch ihren Babys dürfte es den Umständen entsprechend gut gehen“, berichtet TierQuarTier-Betriebsleiter Thomas Benda. Aufgrund der optischen Ähnlichkeit der beiden etwa zweijährigen Katzen ist anzunehmen, dass Peach und Pineapple Schwestern sind. „Wir gehen stark davon aus, dass die beiden durch ihre Trächtigkeit zu einer ungewollten Belastung geworden sind. Daher appellieren wir an alle Halterinnen und Halter: Lassen Sie Ihr Tier rechtzeitig kastrieren!“, informiert Benda.

Das Aussetzen von Tieren ist in Österreich strengstens verboten und wird mit Strafen von bis zu 7.500 Euro geahndet. Diese Strafe droht auch denjenigen, die Peach und Pineapple einfach ihrem Schicksal überlassen haben. „Gerade trächtige Katzen sind besonders schutzbedürftig und sollten liebevoll umsorgt werden. Ich hoffe auf Hinweise aus der Bevölkerung, um diejenigen, die die beiden so herzlos ausgesetzt haben, auch zur Verantwortung zu ziehen“, so Thomas Benda.

Da beide in Kürze ihre Babys bekommen werden, wurden sie einer unserer erfahrensten Pflegestellen, Marion W., übergeben. Knapp 90 trächtige Katzen bzw. Kitten aus dem TierQuarTier hat Marion W. bereits aufgezogen und ihnen so den Start in ein neues Leben ermöglicht. Peach und Pineapple dürfen bei Marion W. ihre Kitten in Ruhe zur Welt bringen und sie auch großziehen, bis sie bereit sind, um vermittelt zu werden. „Wir werden alles dafür tun, dass Peach, Pineapple und ihre Babys an tolle Plätze vermittelt werden und sie so die zweite Chance bekommen, die sie verdienen“, stellt Benda klar.

Das TierQuarTier Wien setzt auf die Hilfe der Bevölkerung: Haben Sie etwas Auffälliges gesehen oder wissen, woher die ausgesetzten Tiere stammen?

Dann melden Sie sich bitte bei dem Fundservice für Haustiere der Stadt Wien unter 01/4000 80 60.

Das Aussetzen von Tieren ist verboten, es drohen Strafen bis zu 7.500 Euro!

Pressebilder in Kürze abrufbar unter www.wien.gv.at/pressebilder.





Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas – es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.





Rückfragen & Kontakt:

Anna Putz, MA

TierQuarTier Wien

Süßenbrunner Straße 101, 1220 Wien

Mobil: +43 660 8049703

E-Mail: a.putz @ tierquartier.at

www.tierquartier.at