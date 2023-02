WEMADE tut sich mit Nine66 zusammen, um seine Präsenz in Saudi-Arabien auszubauen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - WEMADE, der südkoreanische Spieleentwickler, gab zusammen mit Nine66, einem Unternehmen der Savvy Games Group („Savvy"), eine Absichtserklärung bekannt, um die Entwicklung der Gaming-Industrie in Saudi-Arabien voranzutreiben.

Das langfristige Ziel von Savvy besteht darin, auf lange Sicht das Wachstum und die Entwicklung des Spiele- und E-Sports-Sektors in Saudi-Arabien voranzutreiben. Die Gruppe besteht aus fünf unabhängigen Geschäftseinheiten, die Bereiche wie Spieleentwicklung, E-Sports, Investitionen und mehr abdecken.

Nine66 engagiert sich für den Aufbau und die Investition in das florierende Gaming-Ökosystem in Saudi-Arabien. Nine66 fördert das Wachstum und den Erfolg der Gaming-Industrie in der Region durch eine Reihe von Initiativen und Partnerschaften, wie z. B. Publishing, Inkubator- und Accelerator-Programme, Schulungen und Veranstaltungen, sowie durch die Unterstützung von virtuellen und realen Spieleentwickler-Communitys.

Nine66 bietet Unternehmern und Innovatoren in der Spieleindustrie alles, was sie brauchen, um ihre Arbeit zu beschleunigen; alles, was sie brauchen, um ihr Geschäft voranzutreiben; und alles, was sie brauchen, um eine echte Wirkung zu erzielen, von der jeder in der Gaming-Community profitiert.

Saudi-Arabien ist bereits führend auf dem Gaming-Markt des Nahen Ostens und mehr als 80 % seiner 36 Millionen Einwohner identifizieren sich als Gamer. Die jüngsten von der Regierung geleiteten strategischen Initiativen dürften sich in den kommenden Jahren positiv auf die saudische Gaming-Branche auswirken.

WEMADE ist eine der etabliertesten südkoreanischen Gaming-Firmen mit einer über 22-jährigen Geschichte. Das börsennotierte Unternehmen, das hinter der MMORPG-Reihe „The Legend of Mir" steht, hat weltweit Millionen von Nutzern und eine wachsende Nutzerbasis im Nahen Osten.

Durch diese Partnerschaft hat sich WEMADE verpflichtet, das lokale Gaming-Ökosystem durch die Bereitstellung von Schulungs- und Ausbildungsinhalten sowie durch die Zusammenarbeit mit saudischen Spieleentwicklern zu unterstützen.

Darüber hinaus wird die Partnerschaft verschiedene Programme für den Wissenstransfer, das Sponsoring regionaler Veranstaltungen und den Ausbau von Netzwerken in der Region erkunden, um das Wachstum der saudischen Gaming-Industrie zu fördern und neue Möglichkeiten für Entwickler und Spieler gleichermaßen zu schaffen.

Die Bekanntgabe erfolgt im Anschluss an offizielle Treffen während der LEAP Tech Conference, die vom 6. bis 9. Februar in Riad stattfand. Über 170.000 Teilnehmer und Hunderte von Rednern aus zahlreichen Ländern kamen in der Hauptstadt Saudi-Arabiens zusammen, wo führende Technologieunternehmen mit saudischen Behörden zusammenarbeiteten, um die regionale Entwicklung an verschiedenen Fronten voranzutreiben.

Saudi-Arabiens strategische Vision 2030 hat eine Reihe von Initiativen auf nationaler Ebene ins Leben gerufen, um die Wirtschaft von Saudi-Arabien zu diversifizieren. Im Rahmen seines Mandats wird Savvy auch USD 37,8 Milliarden in die Gaming-Industrie investieren.

WEMADE hat vor kurzem am 31. Januar sein neues Flaggschiff-Spiel MIR M Global auf den Markt gebracht, das derzeit in mehreren Ländern des Nahen Ostens, darunter auch Saudi-Arabien, die Rangliste der Videospiele in der Kategorie RPG anführt. Die Partnerschaft mit Nine66 ist einer der jüngsten Schritte des Unternehmens in dieser Region. Im Januar kündigte WEMADE die Gründung einer Tochtergesellschaft in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten an und plant die Eröffnung einer weiteren Niederlassung in der MENA-Region sowie die Zusammenarbeit mit lokalen Projekten und Unternehmen.

Informationen zu Nine66

Nine66, Teil der Savvy Games Group, ist ein integriertes Unterstützungssystem für Spieleentwickler. Das Unternehmen bietet Infrastruktur, Kompetenzentwicklung, das Netzwerk, das Kapital, Publishing- und Beratungsdienstleistungen für vielversprechende Spielestudios und -entwickler, sowohl in Saudi-Arabien als auch international, an.

Durch seine Arbeit bietet Nine66 Unternehmern und Innovatoren in der Gaming-Industrie alles, was sie brauchen, um ihre Arbeit zu beschleunigen, ihr Geschäft voranzubringen und um eine echte Wirkung zu erzielen, von der jeder in der Gaming-Community profitiert.

Informationen zu WEMADE

WEMADE ist ein Pionier in der Spieleentwicklung aus Korea. Der Fokus des Unternehmens ist ständig im Wandel bei der Entwicklung hin zu Metaverse- und Blockchain-Technologie (NFT, DeFi) mit einem Schwerpunkt auf der Personalisierung des Gaming-Erlebnisses. WEMADE ist bestrebt, alltägliche Spiele mit Blockchain-Technologie zu transformieren und sein WEMIX-Token als eine Schlüsselwährung in der Gaming-Branche zu etablieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2006533/WEMADE_Nine66.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

