Sochor eröffnet innovatives Logistikzentrum in Achau

Baustoffhändler Sochor investiert 20 Millionen Euro in digitales Logistiklager

16.000 Palettenplätze im Hochregallager in Achau im Süden Wiens

Digitales Lagerverwaltungssystem

Verbesserte Absicherung der Warenversorgung als Lieferant der Bauindustrie und des Baugewerbes

Die Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH mit Firmensitz am Standort Wien 10, Triester Straße 14 betreibt seit über 129 Jahren in Wien ein Baustoffhandelsunternehmen. Der Hauptstandort in Wien-Favoriten wurde im Jahre 2011 komplett neu errichtet.

Mit dieser Investition in die Zukunft positionierte sich Sochor 2011 mit einem einzigartigen und zukunftsweisenden Handelszentrum im Herzen Wiens. Durch den Ausbau der Kernkompetenz in Beratung, Service und Produktauswahl ergab sich eine erfolgreiche Entwicklung in den letzten Jahren. Dies hat das Handelsunternehmen Sochor mit den Sortimentsschwerpunkten Baustoffe, Fliesen und Trockenbau dazu veranlasst, einen weiteren Entwicklungsschritt zu setzen.

Eröffnung eines hochmodernen Logistiklagers in Achau 2023

Die Geschäftsführung hat sich im Jahre 2020 entschlossen, in ein eigenes Logistiklager für das Zustellgeschäft in Achau im Süden Wiens zu investieren. Baubeginn war im Oktober 2021, die Fertigstellung bereits im Jänner 2023. Die Planung des Bauprojektes erfolgte durch das Architekturbüro Mühlbacher-Marschalek. Mit der Errichtung wurde die Firma Goldbeck-Rhomberg als Generalunternehmer beauftragt.

Die beiden bestehenden Baustoffhandelsstandorte in Wien 10, Triester Straße und in Wien 23, Breitenfurter Straße, werden künftig durch das neue Logistikzentrum deutlich entlastet. Die Standorte können sich dadurch künftig auf das Abholgeschäft konzentrieren.

Diese zusätzliche Lagerkapazität von 16.000 Palettenstellplätzen in Achau bedeutet eine Verdoppelung jener des bisherigen Hauptstandortes in Wien-Favoriten. Dadurch erhöht sich die Warenverfügbarkeit für die kurzfristige Belieferung der Sochor Kundschaft.

Diese jüngste Entwicklungsstufe dient mittel- und langfristig, um eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens am Wiener Markt zu ermöglichen und wird den Servicegrad zur Kundschaft weiter verbessern.

Der neue Logistikstandort Achau ist seit Mitte Jänner 2023 in Echtbetrieb und seit diesem Zeitpunkt wird die Ware von diesem Standort aus an KundInnen ausgeliefert. Die Warensteuerungen bzw. Kommissionierungen erfolgen mittels einem modernen Lagerverwaltungssystem, welches in den letzten zwei Jahren gemeinsam mit dem Anbieter des Warenwirtschaftssystems speziell auf die Anforderungen von Sochor programmiert wurde. „Dies unterstützt unsere Mitarbeiter und MitarbeiterInnen im Logistikbereich bei der Kommissionierung der Kundenaufträge an einem Standort mit mehreren tausend Artikeln natürlich enorm“, freut sich die Geschäftsführung. Ziel ist es, dass die Warenflüsse mit der neuen Technologie in verbesserter Qualität abgearbeitet werden können. Um die Dienstleistung an der Kundschaft weiter zu verbessern, wird im vollwertigen Zweischichtbetrieb von 5 Uhr morgens bis 21 Uhr abends gearbeitet.

Am Standort Achau werden derzeit 16 Personen beschäftigt.

Richtungsweisende Investitionen auch in ökologischer Hinsicht

Am Dach der Lagerhalle wurde eine Photovoltaikanlage installiert, die bei entsprechender Bestrahlung den Energiebedarf zur Gänze abdeckt. Die elektrisch betriebenen Flurförderfahrzeuge sind für den Zweischichtbetrieb mit Wechselakkus ausgestattet. „Für den nicht unwahrscheinlichen Fall, dass künftig nur mit emissionsfreien Lkws die Zustellung in den Ballungsräumen gestattet ist, bietet sich der Logistikstandort Achau vor den Toren Wiens als optimaler Anlaufpunkt für dieselbetriebene Langstrecken-Lkw unserer Lieferanten bestens an. Wir übernehmen dann die Ware und liefern in diesem Fall mit unseren zukünftigen emissionsfreien Fahrzeugen in die Bundeshauptstadt“, ist Geschäftsführer Johannes Kauer vom Standortkonzept überzeugt. „Wir haben mit unserem Logistiklager für unser Unternehmen mit einem Blick nach vorne eine wegweisende Investition getätigt und sind somit für die Zukunft gut aufgestellt.“

Sochor – seit 129 Jahren im Dienste der Bauwirtschaft

Die Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH mit Sitz in Wien ist seit 1894 ein fixer Bestandteil am Wiener Markt und ist Händler für Baustoffe, Fliesen und Trockenbaumaterialien. Das Unternehmen erwirtschaftete 2022 mit 152 MitarbeiterInnen einen Umsatz von 100 Mio. Euro Umsatz an zwei Standorten in Wien. Sochor ist der zuverlässige Partner für alles rund ums Bauen, Renovieren und Sanieren, auch für PrivatkundInnen.





Geschäftsführung der Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH

Ing. Johannes Kauer

Oliver Ott

Mag. Markus Hutschinski

Über die Unternehmensgruppe Sochor

Die Unternehmensgruppe Sochor ist neben dem Baustoff- und Fliesenhandel noch in zwei weiteren Geschäftsfeldern tätig. Die Baumärkte A. Sochor & Co GmbH ist Franchisenehmer von OBI und betreibt an vier Standorten in Wien und Niederösterreich OBI Baumärkte. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Entwicklung und Errichtung der eigenen Immobilien, welche in der A. Sochor & Co Gesellschaft m. b. H. verwaltet werden. Darüber hinaus erbringt die A. Sochor & Co Gesellschaft m. b. H. Managementdienstleistungen für die gesamte Unternehmensgruppe. Die Unternehmensgruppe Sochor erwirtschaftete 2022 mit 629 MitarbeiterInnen 210 Mio. Euro netto.

