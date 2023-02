Buchpräsentation „Kartellrecht and beyond“

Wien (OTS) - LANSKY, GANZGER, GOETH, FRANKL + partner und der Linde Verlag haben am Montag, 20.Februar, anlässlich der Vorstellung des neuen Werkes zur Veranstaltung „Kartellrecht and beyond“ geladen. In ihren Key Notes analysierte EuGH-Richter Dr. Andreas Kumin zahlreiche Verfahren betreffend das Ne-bis-in-idem-Verbot und widmete sich Dr. Wolfgang Urbantschitsch (Vorstand der E-Control) den verschiedenen Aspekten der Unabhängigkeit, die mehr sei „als bloße Weisungsfreiheit“ und zu der auch „die Öffentlichkeitsarbeit“ gehöre, sowie zu Fragen des Eingriffs in den Energiemarkt und der gemeinsamen Task Force mit der Bundeswettbewerbsbehörde. Im Anschluss daran ergaben sich aufgrund der versammelten Expertise aus Behörden, Advokatur und Wissenschaft spannende Diskussionsrunden jeweils im kleinen Kreis zu grundsätzlichen und aktuellen Fragen, insbesondere zu Schnittstellen der zahlreichen betroffenen Rechtsmaterien samt Zuständigkeiten und Rechtsschutzwegen.

Das Kartellrecht steht vor neuen Herausforderungen

Ob Digitalisierung, Plattformökonomie oder Green Deals: Das Wettbewerbs- und Kartellrecht steht auf nationaler und europäischer Ebene vor neuen Herausforderungen. Es besteht kein Zweifel, dass in den Diskussionen eine enge Zusammenarbeit zwischen Regulierungsbehörden und Wettbewerbsbehörden erforderlich ist. Eine der Voraussetzungen dafür ist ein solides Verständnis des Kartellrechts und seiner verschiedenen Formen der Durchsetzung.

Dem trägt auch die im Linde Verlag vorgeschlagene und erschienene Hauptarbeit „Kartellrecht“ Rechnung. „Der Bedarf nach einem wirklich umfassenden Praxiskommentar zum österreichischen Kartellrecht hat uns zu diesem Werk inspiriert“, verraten die Herausgeber Natalie Harsdorf-Borsch und RA Univ.-Doz. Dr. Dr. Alexander Egger, Head of EU, Regulatory, Public Procurement & State Aids: „Mit einem Team von mehr als 30 Expert:innen nicht nur aus den Wettbewerbsbehörden Österreichs, sondern auch aus der Advokatur und den Institutionen der Europäischen Union haben wir das Kartellrecht vom Kartellgesetz über das Wettbewerbsgesetz und das Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz bis zu Neuerungen auf Unionsebene tiefgreifend kommentiert.“ Es gab keine Kompromisse in Bezug auf Nützlichkeit oder Aktualität, wodurch das Werk zu einer umfassenden Rezension von fast 1.800 Seiten anwachsen konnte.

Dr. Harsdorf-Borsch fügte noch hinzu: "Ich bin sehr dankbar für die tolle Zusammenarbeit aller ExpertInnen und dafür, dass dieses umfassende Werk in so kurzer Zeit entstanden ist. Das Wettbewerbsrecht wird sich weiterentwickeln und daher wird auch die Arbeit an einer Neuauflage wohl bald wieder beginnen."

Dr. Kumin kommentierte: „Ich beneide Sie um die spannenden Fragen, die Sie lösen können und müssen“. Und Dr. Urbantschitsch bekannte: „Es ist ein kolossales Werk“.

Ein neuer Maßstab im Kartellrecht

„Der neue Kommentar bereitet das über weite Strecken sehr komplexe Kartellrecht verständlich auf. Das gelingt ihm durch sein Rückgrat an ausgewiesenen Expert:innen, die durch ihre Erfahrung und Kompetenz enorme Qualität sowie höchsten Praxisbezug garantieren“, so Dr. Patrick Stummer, Prokurist beim Linde Verlag. „Er setzt einen neuen Maßstab im Kartellrecht“, ist Stummer überzeugt und freut sich mit den Herausgeber:innen und Autor:innen über das gelungene Werk.

