AVISO: Neuaufstellung - „Phileas“ erweitert als „Phileas – The Austrian Office for Contemporary Art“ seine Tätigkeit

Wien (OTS) - „Phileas“ und das BMKÖS laden Vertreter:innen der Medien herzlich zur Pressekonferenz am 23.02.2023 um 11:00 Uhr zur Präsentation von „Phileas - The Austrian Office for Contemporary Art“ in die neuen Büro- und Ausstellungsräumlichkeiten am Opernring 17, 1010 Wien, ein.

Der Schritt zu „Phileas - The Austrian Office for Contemporary Art“ baut auf der bisherigen erfolgreichen Arbeit auf und bringt - unterstützt durch das BMKÖS - eine Erweiterung der Aktivitäten, sowie kontinuierliches Wachstum, um die österreichische zeitgenössische Kunstlandschaft international noch aktiver, umfassender und allem voran strategischer unterstützen zu können.

Das Pressegespräch wird auch im Livestream übertragen.

Teilnehmer:innen:

Jasper Sharp, Direktor „Phileas – The Austrian Office for Contemporary Art”

Andrea Mayer, Staatssekretärin für Kunst und Kultur

Tessa Praun, Direktorin und Chefkuratorin der Stockholmer Kunsthalle Magasin III

Datum & Uhrzeit: Donnerstag, 23. Februar 2023 um 11:00 Uhr

Ort: Opernring 17, 1010 Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

