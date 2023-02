Tag der Parlamentsforschung am 26. Juni im Hohen Haus

Wissenschaft und Praxis im Austausch über Entwicklungen der parlamentarischen Demokratie

Wien (PK) - Erstmals zu einem Tag der Parlamentsforschung lädt das Österreichische Parlament am 26. Juni 2023, um den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu fördern. Dabei werden im Hohen Haus Forschungsbeiträge vorgestellt, die sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit Parlamenten beschäftigen. Welchen Beitrag Wissenschaft zur Sicherung und Weiterentwicklung der parlamentarischen Demokratie leisten kann, wird dabei konkretisiert. Vorschläge für wissenschaftliche Beiträge können in Form eines Abstracts bis 16.04.2023 per E-Mail an parlamentsforschung @ parlament.gv.at gesandt werden. Weitere Informationen finden sich unter https://www.parlament.gv.at/fachinfos/rlw/parlamentsforschung/. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch die erste Person vorgestellt, die ein von der Parlamentsdirektion ausgelobtes "Forschungsjahr im Parlament" verbringen wird.

Parlament als Ort des Wissens

Wie kommt Wissen ins Parlament? Welche Informationsfunktion haben Parlamente? Welche Rolle haben Parlamente in den internationalen Beziehungen? Anhand dieser und anderer Fragestellungen sind Wissenschaftler:innen unterschiedlicher Disziplinen aus dem In- und Ausland eingeladen, ihre neueste Forschung zur Diskussion zu stellen. Dadurch soll eine Überblick über neue Perspektiven der Parlamentsforschung ermöglicht und ihre Bedeutung für die parlamentarische Praxis verdeutlicht werden. Begleitet wird das Projekt Parlamentsforschung vom Rechts-, Legislativ-, und Wissenschaftlichen Dienst der Parlamentsdirektion sowie von der Parlamentsbibliothek, deren Suchportal zu einer öffentlich abrufbaren digitalen Bibliographie mit dem Schwerpunkt Parlamentsforschung führt.

Am Webportal des Parlaments finden Sie alle Informationen rund um den jährlich stattfindenden Tag der Parlamentsforschung, das Forschungsjahr im Parlament sowie das Angebot Digitale Bibliographie Parlamentsforschung der Parlamentsbibliothek.

Tag der Parlamentsforschung

Der Rechts-, Legislativ-, und Wissenschaftliche Dienst der Parlamentsdirektion (RLW) organisiert den österreichischen Tag der Parlamentsforschung, um aktuellen Entwicklungen in diesem Forschungsfeld einen Raum zu geben. Die eintägige Veranstaltung findet am 26.6.2023 zum ersten Mal statt. Im neu eröffneten Parlamentsgebäude, unter anderen in den Räumlichkeiten der Parlamentsbibliothek, präsentieren und diskutieren Wissenschaftler:innen aus verschiedenen Disziplinen ihre Forschung zu parlamentsrelevanten Themen. Im Mittelpunkt soll auch die Verbindung von Wissenschaft und parlamentarischer Praxis stehen. Dem Dialog zwischen Vertreter:innen beider Seiten wird so eine Plattform geboten.

Digitale Bibliographie Parlamentsforschung

Die "Digitale Bibliographie Parlamentsforschung " der Parlamentsbibliothek in Zusammenarbeit mit dem RLW steht sämtlichen Parlamentarier:innen, Mitarbeiter:innen der Parlamentsdirektion sowie allen Interessierten öffentlich zur Verfügung. Die Bibliographie hat zum Ziel, einen möglichst umfassenden Zugang zu Quellen zu ermöglichen, die einen Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung rund um Parlamente und den parlamentarischen Betrieb leisten. Unterteilt in zwei große Bereiche - Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften sowie Rechtswissenschaft - werden die Quellen unterschiedlichen Kategorien zugeordnet, sodass der:die Leser:in einen systematischen Überblick erhält. Da diese Bibliothek stetig erweitert und aktualisiert werden soll, nimmt die Parlamentsdirektion unter der E-Mail-Adresse parlamentsforschung @ parlament.gv.at Hinweise auf Quellen, die noch nicht enthalten sind, gerne entgegen.

Details zu Zugangsmodalitäten sowie allen Services und generellen Bedingungen der Bibliotheksnutzung finden Sie unter Benutzung | Parlament Österreich. (Schluss) rei/red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl