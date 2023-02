SWV NÖ-Manfred Rieger: „Neue ORF-Gebühr darf Tourismus nicht mehr belasten als bisher“

Wenn die GIS-Gebühr fällt, muss eine faire Lösung kommen.

St. Pölten (OTS) - „Mit Jahresende gehört die GIS-Gebühr, wie sie bisher eingehoben worden ist, der Vergangenheit an. Es soll stattdessen eine neue ORF-Gebühr für alle Haushalte kommen, unabhängig von den Geräten, die man hat“, erklärt Manfred Rieger, der Vizepräsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) NÖ, und Bundesspartenobmann-Stellvertreter im Tourismus und in der Freizeitwirtschaft des SWV Österreich.

„Was vom Tourismus in Zukunft eingehoben werden soll, also wie hoch diese neue Haushaltsabgabe hier sein wird, ist noch völlig unklar. Generell soll die Abgabe ja niedriger sein als die GIS-Gebühr und von allen Haushalten eingehoben werden, unabhängig davon, ob ein Fernseher da ist. Was wir wollen ist, dass der Tourismus auch in Zukunft nicht noch höher belastet wird. Hier muss eine faire Lösung kommen“, fordert Manfred Rieger.

