GrECo stärkt Health & Benefits durch neues Führungsduo

Joachim Schuller und Heimo Jantscher: „Wir sehen uns als Sparringpartner“

Wien (OTS) - (Wien GrECo) – Wie geht man am besten mit dem Fachkräftemangel um? Wie kann es gelingen, wichtige Arbeitskräfte zu finden und langfristig zu halten? Das sind zwei von vielen Fragen, die Unternehmen mittlerweile häufig beschäftigen, und die vermehrt auch an GrECo herangetragen werden. „ Als österreichs führender Risiko- und Versicherungsmanager gehen wir in Anbetracht des angespannten Arbeitsmarktes in die Offensive und verstärken unseren gut etablierten Geschäftsbereich Health & Benefits mit einem neuen Führungsduo “, so Andreas Schmitt, GrECo Vorstand für Risiko- und Versicherungstechnik.

Neues Führungsduo bei GrECo

Joachim Schuller und Heimo Jantscher übernehmen ab 1. April die Leitung der GrECo Health & Benefits. Gemeinsam bringen die beiden Manager ein breites Erfahrungsspektrum mit, das vom Vertrieb und Marketing im Großkonzern über den Aufbau eines Start-ups bis tief hinein in die Versicherungswirtschaft und in die betriebliche Vorsorge reicht.

„ Mit Joachim Schuller und Heimo Jantscher ist es uns gelungen, zwei Experten auf dem Gebiet innovativer Lösungen für die Leitung unseres Health & Benefit Teams zu gewinnen. Beide bringen sowohl Ideen als auch die Umsetzungsstärke mit, die unser Dienstleistungsportfolio für den Arbeitsmarkt noch schlagkräftiger machen werden “, freut sich Christoph Repolust, GrECo Vorstand für Sales und Account Management.

„ Wir sehen uns als Sparringpartner für HR-Abteilungen. Eine unserer Aufgaben wird es sein, Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt für unsere Klienten zu lösen. Dabei werden wir auch auf das umfassende internationale Know-How von GrECo zurückgreifen und die Möglichkeiten der Digitalisierung zu einer optimalen Umsetzung nutzen “, so das Neo-Leitungsteam Jantscher und Schuller.

Maßgeschneiderte Health & Benefits Lösungen

GrECo Health & Benefits ist mit Lösungen und Dienstleistungen für Beschäftigte marktführend in Österreich. Mit Produkten wie der betrieblichen Gesundheitsförderung plus Lifestyle DNA-Analyse reicht ihr Angebot bereits jetzt weit über die klassische betriebliche Vorsorge hinaus.



Joachim Schuller (51) bringt 20 Jahre Vertriebs-, Marketing- und Führungserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich mit und kann auf eine langjährige Expertise in der betrieblichen Altersvorsorge, im Retail-Banking und in der digitalen Vermögensverwaltung verweisen. Darüber hinaus war er am Aufbau der Vertriebs- und Marketingstrategie sowie am Vertriebsnetzwerk für FINABRO, Österreichs führende Plattform für digitale betriebliche Vorsorge, beteiligt.

Heimo Jantscher (50) ist seit 24 Jahren in der Versicherungswirtschaft tätig und hat viele Stationen durchlaufen, vom Key Account Management bis hin zur Produktentwicklung. Berufsbegleitend absolvierte er einen Masterlehrgang für „Financial Planning & Services“ an der Universität Klagenfurt. Vor drei Jahren wechselte Jantscher zu GrECo als Spezialist für Health & Benefits und betreut seither erfolgreich Klienten aus der Industrie und dem Gewerbe.

Über GrECo

Die GrECo Gruppe ist ein Familienunternehmen und Österreichs führender Risikospezialist und Versicherungsmanager für die Industrie, den Handel, das Gewerbe sowie den öffentlichen Sektor. Aktuell werden vom Unternehmenssitz in Wien aus 61 Niederlassungen mit zirka 1.180 MitarbeiterInnen in 17 Ländern geleitet. In Österreich ist GrECo mit 11 Niederlassungen und rund 365 MitarbeiterInnen vertreten. Die dezentrale Standortpolitik und die damit verbundene persönliche Nähe zu den Klienten sind zentrale Elemente der umfassenden Dienstleistung, und meist ein großes Plus gegenüber Mitbewerbern. Über das globale Netzwerk von Versicherungsspezialisten, GrECo nova, ist GrECo auch international in über 200 Ländern weltweit vertreten.

