AVISO/Grüne: Di, 28.2., 17 Uhr: Zwangsarbeit heute – Ausstellungseröffnung im Theophil Hansen Saal des Parlaments

Wien (OTS) - Ewa Ernst-Dziedzic, Menschenrechtssprecherin der Grünen, lädt in Kooperation mit der Gemeinwohlstiftung COMÚN am 28. Februar um 17 Uhr zur Ausstellungseröffnung und anschließenden Diskussion von „Forced Labour around the globe“ ins österreichische Parlament. Die Fotoausstellung entstand auf Initiative von Anna Cavazzini, Abgeordnete zum EU-Parlament, und wird jetzt im Hohen Haus in Österreich zu sehen sein.

Unsere Schaufenster sind voll mit Produkten aus Zwangsarbeit. Das Leid dahinter bleibt oft unsichtbar. Durch lange globale Lieferketten gelangen die Ausbeuter-Waren bis in unsere Regale. Die Europäische Kommission hat nun einen Entwurf vorgelegt, um den Import von Gütern, die mit Zwangsarbeit in Verbindung stehen, zu verbieten. Doch auch innerhalb der EU gehört Zwangsarbeit noch nicht der Vergangenheit an wie wir z.B. mit einem Blick auf den Bereich Landwirtschaft feststellen müssen.

Die Diskussion über unterschiedliche Formen von Zwangsarbeit findet unter Einbindung aller Parlamentsparteien und Expert:innen statt. Unter anderen diskutieren Veronika Bohrn-Mena (Initiative Lieferkettengesetz) und Lijun Zhao, die im Jahr 2019 nach zwei Jahren in einem chinesischen Zwangsarbeitslager nach Österreich flüchten konnte.

Im Anschluss an die Diskussion bietet sich bei einem Ausklang am kalten Buffet die Möglichkeit zu Gesprächen und zur Vernetzung.

Wir bitten um Anmeldung unter: katrin.fallmann@gruene.at

Für den Zutritt zum Parlament ist ein Lichtbildausweis sowie eine Registrierung erforderlich: https://www.parlament.gv.at/services/zutritt/anmeldung/index.html

Zwangsarbeit heute – Ausstellungseröffnung im Theophil Hansen Saal des österreichischen Parlaments

Datum: 28.02.2023, 17:00 - 19:00 Uhr

Ort: Parlament , Theophil Hansen Saal

Dr. Karl Renner-Ring 3 , 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at