Der Klimawandel im Zeichen des Protests: Auftakt des ORF-1-Themenabends am 22. Februar mit „Dok 1: Die Klima-Kleber“

Danach: „ORF 1 Spezial: Lauter Störenfriede?!“ und „Dok 1: 2040 – Wir retten die Welt“

Wien (OTS) - Warum kleben sich Menschen für das Klima an der Straße fest? Der ORF-1-Themenabend am Mittwoch, dem 22. Februar 2023, sucht nach Antworten und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven. Zum Auftakt wirft Lisa Gadenstätter in „Dok 1: Die Klima-Kleber“ um 20.15 Uhr einen Blick auf das „Training“ der Klimaaktivisten, begleitet eine Klebe-Aktion am Wiener Praterstern und spricht mit Aktivistinnen und Aktivisten sowie mit Expertinnen und Experten. Um 21.05 Uhr geht es weiter mit Klima-Klebern, geplanten Windkrafträdern und Tempo 100:

„ORF 1 Spezial: Lauter Störenfriede?!“ zeigt, wie sich Bürger/innen wehren, macht den Perspektivenwechsel und geht auf Lokalaugenschein. Mariella Gittler präsentiert Live-Gäste, Reportagen, Hintergründe und Faktenchecks. Anschließend um 21.55 Uhr widmet sich der preisgekrönte Filmemacher Damon Gameau in „Dok 1: 2040 – Wir retten die Welt“ der Frage: Wie könnte die Zukunft aussehen, wenn bereits existierende Technologien und Lösungsansätze genutzt werden?

„Dok 1: Die Klima-Kleber“ mit Lisa Gadenstätter um 20.15 Uhr

Warnweste anziehen, hinsetzen, Banner ausrollen und festkleben – so schnell blockieren Aktivistinnen und Aktivisten vom Aufstand der „Letzten Generation“ österreichweit den Frühverkehr. Ihr Ziel ist es, auf die voranschreitende Klimakatastrophe aufmerksam zu machen und die Regierung zum Handeln zu bewegen. Doch ob das auf diesem Weg funktioniert, ist umstritten. Für „Dok 1“ beleuchtet Lisa Gadenstätter die Welt der Aktivisten und zeigt, was es mit den Menschen auf sich hat, die das Land polarisieren. Dafür ist sie nicht nur bei einer der größten Klebe-Aktionen am Wiener Praterstern dabei, sondern besucht auch das „Aktionstraining“ der „Letzten Generation“, bei dem die riskanten Vorhaben geübt werden. Im Interview spricht sie mit verschiedenen Aktivistinnen und Aktivisten über Beweggründe, Ängste und Sinnhaftigkeit. Es geht auch um Fragen rund um Spenden, Bezahlung und Manipulation. Darüber hinaus spricht Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur Wien, über seinen Aktivismus bei „Scientists for Future“ und erklärt, warum sich Wissenschafter/innen mit der „Letzten Generation“ solidarisieren.

„ORF 1 Spezial: Lauter Störenfriede?! Wenn sich Bürger/innen wehren“ um 21.05 Uhr

Mariella Gittler thematisiert in „ORF 1 Spezial: Lauter Störenfriede?!“, wie sich Bürger/innen wehren: Die „Klima-Kleber“ sorgen für Kopfschütteln und Konflikte – für Arbeit bei Rettung und Polizei und für Unmut bei Autofahrerinnen und Autofahrern. Zu diesem Thema sind Martha Krumpeck von der „Letzten Generation“ und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) live zu Gast im Studio. Wie begegnen sie einander, wie verteidigen sie ihre Positionen und wie beurteilen sie selbst ihren letzten gemeinsamen Auftritt Mitte Jänner in der „ZIB 2“? Weitere Themen sind: Wie wehren sich Bürger/innen gegen geplante Windkrafträder? Und welche Standpunkte gibt es zum geforderten „Tempo 100“ auf Autobahnen?

„Dok 1: 2040 – Wir retten die Welt“ um 21.55 Uhr

Täglich wird von neuen Weltuntergangsszenarien berichtet – Klimawandel, Verschmutzung der Meere oder das Aussterben von Tierarten. Der australische Filmemacher Damon Gameau versucht in „2040 – Wir retten die Welt“ ein optimistischeres Bild entgegenzusetzen. Wie könnte die Zukunft im Jahr 2040 aussehen, wenn wir bereits vorhandene Technologien und Lösungsansätze nutzen? Für seine Recherchen begibt er sich auf eine Reise rund um den Globus, um herauszufinden, welche innovativen Konzepte zur Rettung der Welt bereits existieren. Dafür spricht er mit Expertinnen und Experten über erneuerbare Energien, alternative Mobilität, moderne Landwirtschaft und die Förderung von Mädchen und Frauen.

