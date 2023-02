AVISO: Pressekonferenz von Vertretern von ÖVP, Grünen, SPÖ und NEOS mit Swetlana Tichanowskaja

Am 24. Februar 2023 um 9.30 Uhr im Parlament

Wien (PK) - Wien(PK) - Im Rahmen eines Besuchs in Wien trifft die Chefin der belarussischen Demokratiebewegung, Swetlana Tichanowskaja, Abgeordnete des Nationalrats. Die politische Situation in Belarus ist im Lichte des russischen Angriffskrieges in der Ukraine in den Hintergrund gerückt. In dem Austausch werden die aktuellen Herausforderungen der belarussischen Demokratiebewegung sowie mögliche Kooperationsmöglichkeiten mit dem österreichischen Parlament diskutiert. Die Ergebnisse des Austausches sollen bei einer Pressekonferenz kundgetan werden.

Teilnehmen werden:

Swetlana Tichanowskaja (Chefin der belarussischen Demokratiebewegung)

Martin Engelberg (Sprecher für Internationale Entwicklung, ÖVP)

Harald Troch (Sprecher für Menschenrechte, SPÖ)

Michel Reimon (Sprecher für Europapolitik und Entwicklungszusammenarbeit, Grüne)

Helmut Brandstätter (Vorsitzender der bilateralen parlamentarischen Gruppe Österreich-Belarus und Sprecher für Außenpolitik, NEOS).

Die Pressekonferenz findet in englischer Sprache statt.

Pressekonferenz von Vertretern von ÖVP, Grünen, SPÖ und NEOS mit Swetlana Tichanowskaja

Zeit:

Freitag, 24. Februar 2023

Ort:

Parlament, Auditorium

