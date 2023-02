Staatssekretärin Mayer zum Tod von Nadja Tiller

Wien (OTS) - „Mit Nadja Tiller verliert die Theaterwelt eine Schauspielikone der großen Kino-Ära. Mehrere Jahrzehnte war die gebürtige Wienerin der Inbegriff des deutschsprachigen Films. Trotzdem ihr eine internationale Karriere in Aussicht gestellt war, blieb sie der deutschsprachigen Film- und Theaterlandschaft und ihrem Publikum treu. Nadja Tiller wird in ihren Kino- und Fernsehfilmen als eine der großen Schauspielerinnen ihrer Zeit weiterleben und unvergessen bleiben. Meine Anteilnahme gilt ihrer Familie, ihren Freundinnen und Freunden und ihren zahlreichen Weggefährtinnen und -gefährten“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

Nadja Tiller wurde u.a. mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet.

