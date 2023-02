Hut 8 nähert sich seinem Ziel, bis 2025 klimaneutral zu werden, durch ein innovatives Recyclingprogramm

Toronto (ots/PRNewswire) - In Zusammenarbeit mit ERS International der Sparta Group recycelte Hut 8 ausgemusterte Miner und Teile und erwarb damit rund 5.200 hochwertige Kohlenstoffemissionsgutschriften

Die Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: ERS International HUT) („Hut 8" oder „das Unternehmen"), einer der größten innovationsorientierten Mining-Pioniere in Nordamerika und Anbieter von leistungsstarken Computing-Infrastrukturen, hat sich mit dem Programm für Kohlenstoffemissionsgutschriften der Sparta Group, das von seiner Abteilung für Elektroschott ERS International in Leben gerufen wurde, zusammengeschlossen, um durch die Wiederverwendung und das Recycling von ca. 220 Tonnen Elektronikschrott seinen CO2-Fußabdruck zu verringern, wodurch das Unternehmen Emissionsgutschriften für ca. 5.200 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente erwirbt.

Im Rahmen des Recyclingprogramms, das erste seiner Art in Kanada, wird nach Bilanzierung der Versand- und Verarbeitungskosten für jede Tonne Kohlendioxid, die von Deponien abgeleitet wird, ein Kohlenstoffgutschrift generiert. Die Kohlenstoffgutschriften werden von der AET Group verifiziert, die Prüfer für BGIS und Brookfield war. Hut 8 wird die Kohlenstoffgutschriften in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erhalten.

„Wir haben uns für eine Partnerschaft mit ERS International entschieden, weil es sein innovatives Programm uns ermöglicht hat, obsolete Miner verantwortungsvoll zu recyceln und gleichzeitig sinnvolle Schritte zu unternehmen, um unsere CO2-Neutralität zu erreichen", sagte Arnold Lee, Director of ESG bei Hut 8. „Dieses Programm ermöglicht es Hut 8, die Auswirkungen von elektronischem Abfall zu minimieren und CO2 von der Freisetzung in die Atmosphäre abzuleiten und gleichzeitig verifizierte Kohlenstoffgutschriften zu generieren, die von der Canadian Standards Association anerkannt werden."

„Es ist großartig, dass Hut 8, ein Unternehmen, das entschlossen ist, in Bezug auf die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks im digitalen Mining ein Beispiel zu setzen, eines der Ersten ist, die unser Programm für Kohlenstoffgutschriften nutzen. Wann immer wir einem Unternehmen dabei helfen können, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ist dies auch ein Gewinn für uns. Wir konzentrieren uns darauf, Unternehmen, die auf unsere Dienste vertrauen, durch dieses Programm ihre CO2-Neutralitätsziele zu erreichen", sagt Joseph Cimorelli, Director of Global Business Development bei ERS International.

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die sich auf Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und die Überbrückung zwischen der sich entwickelnden und der traditionellen Welt des High Performance Computing spezialisiert haben. Mit zwei Mining-Standorten für digitale Vermögenswerte im Süden Albertas und einem dritten Standort in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten der Branche und eine der höchsten Bestände an unbelasteten, eigenständig geschürften Bitcoin aller Digital Asset Miner oder börsennotierten Unternehmen weltweit. Mit 36.000 Quadratmetern geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die mit beträchtlichen erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die aufstrebenden Sektoren für digitale Vermögenswerte, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 war der erste kanadische Minenbetreiber, der am Nasdaq Global Select Market notiert wurde. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital-Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.

Informationen zu Sparta

Die Sparta Group (auch bekannt als Sparta Capital Ltd.) ist ein öffentliches Unternehmen (TSXV: SAY)), das sich auf fortschrittliche Technologien konzentriert, die entwickelt wurden, um die Gesundheit des Planeten, die Gesundheit von Unternehmen und die Gesundheit der Menschheit zu verbessern. Sparta besitzt oder hält eine Mehrheitsbeteiligung an einem Netz unabhängiger Unternehmen, die energiesparende Technologien anbieten, um Energieineffizienzen zu verringern, Emissionen zu reduzieren und die Betriebseffizienz in verschiedenen Branchen zu steigern. Gleichzeitig leitet das Unternehmen Abfälle von Deponien ab und verwandelt sie in etwas von Wert. Sparta begann als Unternehmen für Umwelttechnologie und erweiterte sein technologisches Know-how, um der wachsenden Nachfrage nach gesünderen Arbeitsplätzen und gesunden Mitarbeitern gerecht zu werden. Das starke technische Beratungsgremium spiegelt Spartas Engagement für die Entwicklung von Technologien wider, die die neuesten Hightech-Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz (KI), nutzen, um einige der dringlichsten Probleme der Welt zu lösen, darunter den Klimawandel, den Ausbruch von Viren und die zunehmende Abfallproduktion. Das Unternehmen ist nun in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Umwelt, Innovation und Energie. Diese Geschäftsbereiche kategorisieren die wachsende Liste der vom Unternehmen angebotenen Produkte und Dienstleistungen besser.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen sowie der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen"). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich solcher Dinge wie zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärke, Ziele, Expansion und das Wachstum der Geschäfte, operative Vorgänge, Pläne und anderer derartiger Angelegenheiten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft mit Begriffen wie „kann", „würde", „könnte", „sollte", „wird", „beabsichtigt", „plant", „erwartet", „erlaubt", „glaubt", „schätzt", „geht davon aus", „prognostiziert", „dürfte", „potenziell", „sieht vor", „ist darauf ausgelegt", „wahrscheinlich" oder mit ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen und beinhalten unter anderem Aussagen über: Die Dynamik des Bitcoin-Netzwerks; die Fähigkeit des Unternehmens, seine langjährige HODL-Strategie voranzutreiben; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Bitcoin zu produzieren und die bestehenden Produktivitätsraten an allen Standorten aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Miner einzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, das Mining von digitalen Vermögenswerten effizient fortzusetzen; die erwarteten wiederkehrenden Einnahmen und die Wachstumsrate des Unternehmens aus seinem High-Performance-Computing-Geschäft; die Anzahl der Emissionsgutschriften, die das Unternehmen erhalten wird, und deren Zeitpunkt; und die Fähigkeit des Unternehmens, sich erfolgreich auf dem aktuellen Markt zu bewegen.

Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der getätigten Aussage basieren. Obwohl Hut 8 diese Aussagen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Sicherheits- und Cybersicherheitsbedrohungen und Hacks, böswillige Akteure oder Botnets, die die Kontrolle über die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks erlangen, die weitere Entwicklung und Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerks, Änderungen der Bitcoin-Mining-Schwierigkeit, der Verlust oder die Zerstörung privater Keys, Erhöhungen der Gebühren für die Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain, fehlerhafte Transaktionen, die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Schlüsselmitarbeitern, die Abhängigkeit von Drittanbietern von Mining-Pools, regulatorische Änderungen, Klassifizierungs- und Steueränderungen, das Momentum-Preisrisiko, Betrug und Versagen im Zusammenhang mit dem Austausch digitaler Vermögenswerte, Schwierigkeiten bei der Erlangung von Bankdienstleistungen und Finanzierungen, Schwierigkeiten bei der Erlangung von Versicherungen, Genehmigungen und Lizenzen, Internet- und Stromversorgungsunterbrechungen, geopolitische Ereignisse, Ungewissheit bei der Entwicklung kryptografischer und algorithmischer Protokolle, Ungewissheit über die Akzeptanz oder den weit verbreiteten Einsatz digitaler Vermögenswerte, Versagen bei der Vorwegnahme technologischer Innovationen, die COVID19-Pandemie, Klimawandel, Währungsrisiko, Änderungen der Marktnachfrage, Änderungen des Netzwerks und der Infrastruktur, Systemunterbrechungen, Änderungen der Leasingvereinbarungen, Nichterreichen der beabsichtigten Vorteile von Stromabnahmeverträgen, mögliche Unterbrechung oder Aussetzung der Energielieferung an die Mining-Standorte des Unternehmens und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft mit digitalen Vermögenswerten und Rechenzentren. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren" im Jahresinformationsblatts des Unternehmens vom 17. März 2022 und in den anderen Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung von Hut 8, die im Profil des Unternehmens im System for Electronic Document Analysis and Retrieval unter www.sedar.com und im Abschnitt EDGAR der Webseite der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov verfügbar sind.

Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Hut 8 auswirken könnten; diese Faktoren sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung als beabsichtigt, geplant, antizipiert, geglaubt, gedacht, vorgeschlagen, geschätzt, prognostiziert, erwartet, projiziert oder angestrebt, beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten nicht als verlässlich betrachtet werden. Die Auswirkungen einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander abhängig sind, und die zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen von Hut 8 von der Beurteilung aller Informationen durch die Geschäftsleitung zum relevanten Zeitpunkt abhängen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht, und Hut 8 lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, die zukunftsgerichtete Informationen oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen enthalten, egal ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

