Ausbau der Windkraft in Prellenkirchen von Landesregierung genehmigt

LH-Stv. Pernkopf: Weiterer Schritt am Weg zur Energieunabhängigkeit

St. Pölten (OTS) - „In der Marktgemeinde Prellenkirchen werden zwei weitere Windkraftanlagen gebaut. Die beiden Windräder werden von der ÖKOWind erneuerbare Energieerzeugungsgesellschaft im Windpark ‚Deutsch-Haslau II‘ errichtet und haben eine Leistung von 6,8 Megawatt,“ gibt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf nach der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung bekannt. Die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde abgeschlossen und das Vorhaben somit genehmigt.

Pernkopf dazu: „Schon heute sind wir das Bundesland mit der meisten erneuerbaren Energie aus Wind- und Sonnenkraft und das wollen wir noch weiter ausbauen. Wir gehen unseren Weg zur blau-gelben Energieunabhängigkeit, in den nächsten Jahren werden wir den Windstrom in Niederösterreich verdreifachen. Alleine heuer rechnen wir damit, dass zwei Drittel des gesamten österreichischen Ausbaus in unserem Bundesland stattfinden werden. 218 neue oder modernisierte Windkraftanlagen sind aktuell entweder in Bau, im Verfahren oder in Planung. Damit wird 2023 ein Rekordjahr für den Ausbau der erneuerbaren Energie und damit für die Energieunabhängigkeit und den Klimaschutz.“

Bürgermeister Johann Köck führt aus: „Die Marktgemeinde Prellenkirchen ist schon jetzt Vorreiter beim Ausbau der erneuerbaren Energie, mit den zusätzlichen beiden Windrädern unterstreichen wir das. Einen zusätzlichen starken Fokus legen wir derzeit auch auf das Repowering, also die Modernisierung der bestehenden Windkraftanlagen, die dann am gleichen Standort wesentlich mehr Strom erzeugen können.“

