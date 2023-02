„Film in Döbling“ im Bezirksmuseum 19 endet Samstag

Wien (OTS/RK) - Die aktuelle Sonder-Ausstellung „Film in Döbling – Das Filmatelier in Sievering“ in den Räumen des Bezirksmuseums Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) ist nur mehr an 2 Tagen zu sehen. Am Mittwoch, 22. Februar, von 9.30 bis 11.30 Uhr, und am Samstag, 25. Februar, von 15.00 bis 17.00 Uhr, dokumentieren historische Fotoaufnahmen, Texte und Objekte die Geschichte der Film-Arbeiten in der Sieveringer Straße 135.

Der Rückblick reicht von der Atelier-Gründung seitens der „Sascha-Filmfabrik“ (1914) bis zur Einstellung des Betriebes durch die „Wien-Film“ (1985). Früher entstanden in Sievering vielfältige Produktionen, darunter der Streifen „Wien im Krieg“ und „Wochenschauen“. Nach der Sperre wurde auf dem Film-Areal eine Wohnhausanlage gebaut. Der Eintritt in das Bezirksmuseum Döbling ist frei. Spenden der Besucher*innen nimmt das ehrenamtliche Bezirkshistoriker*innen-Team (Leitung: Brigitte Kolin) gerne entgegen. Beantwortung von Fragen: Telefon 368 65 46 (Montag und Mittwoch: Vormittag). Das Museum hat folgende E-Mail-Adresse: bm1190@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Sieveringer Filmatelier (Wien Geschichte Wiki):

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Sieveringer_Filmatelier

Veranstaltungen im 19. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/doebling/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse