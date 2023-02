Jugend Eine Welt: 1 Jahr Ukraine-Krieg – 1 Jahr Nothilfe vor Ort

Die österreichische Hilfsorganisation unterstützte Projekt- und Kooperationspartner bisher mit mehr als zwei Mio. Euro | GF Heiserer: „Bitte helfen Sie auch weiterhin!“

Dank unseres Netzwerks an kirchlichen Partnern war es uns in diesem Fall möglich auf deren Zusammenarbeit zurückzugreifen. Unter hohem persönlichem Risiko und mit großem Einsatz gingen unsere Partner oft bis an ihre Grenzen der Belastbarkeit, um die Hilfsgüter die letzten Kilometer von der Grenze zu den Menschen in der Ukraine zu bringen. Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt 1/2

Mein besonderer Dank gilt allen Freunden, Spendern und Fördergebern, die Jugend Eine Welt und unsere Partner vor Ort so großartig mit Geld- und hochqualitativen Sachspenden unterstützen! In Anbetracht der Lage möchte ich neben dem Danke aber mit einer Bitte schließen: Bitte helfen Sie uns auch weiterhin, den Menschen in der Ukraine Hilfe, Hoffnung und Unterstützung zu ermöglichen. Bitte agieren und spenden Sie weiterhin großzügig! Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt 2/2

Wien (OTS) - Der 24. Februar markiert ein trauriges Datum. Denn mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vor einem Jahr begannen zwölf Monate voller Zerstörung, Gewalt, Leid, Tod, Flucht und Vertreibung in einem Land, das nur rund 800 Kilometer von Österreich entfernt ist. Jugend Eine Welt leistet seit dem Ausbruch des kriegerischen Konflikts wichtige Nothilfe - sowohl vor Ort in der Ukraine als auch in den angrenzenden Nachbarländern Slowakei, Polen, Rumänien und der Republik Moldau. Dank des großen Engagements vieler SpenderInnen, Stiftungen und privater Unternehmen konnte die österreichische Hilfsorganisation ihre engagierten Projekt- und Kooperationspartner vor Ort bislang mit mehr als zwei Millionen Euro unterstützen. Darüber hinaus ermöglichten die Austrian Development Agency (ADA) sowie eine Kooperation mit „Nachbar in Not“ humanitäre Hilfsprojekte in der Ukraine und der Republik Moldau. „Unsere Hilfe war sehr vielschichtig“, blickt Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt, auf die letzten zwölf Monate zurück. „Während die Versorgung und Betreuung der nach Österreich und anderen Nachbarstaaten geflüchteten Personen relativ einfach war und von Anfang an von vielen Personen und Organisationen unterstützt wurde, war die Versorgung jener Menschen, die sich in Ukraine aufhalten (müssen), aufgrund der dortigen Gegebenheiten, um einiges schwieriger“.

Hilfe, die bei den Menschen ankommt

Als eine weitere große Herausforderung nennt Heiserer den Transport von Hilfsgütern direkt in die ukrainischen Krisenregionen – eben dorthin, wo die Menschen die Hilfe am dringendsten benötigen. „Dank unseres Netzwerks an kirchlichen Partnern war es uns in diesem Fall möglich auf deren Zusammenarbeit zurückzugreifen. Unter hohem persönlichem Risiko und mit großem Einsatz gingen unsere Partner oft bis an ihre Grenzen der Belastbarkeit, um die Hilfsgüter die letzten Kilometer von der Grenze zu den Menschen in der Ukraine zu bringen.“ Diese bewährten Partner mit ihren Netzwerken vor Ort sind auch heute noch, zwölf Monate nach Kriegsbeginn, ein Garant für Jugend Eine Welt, dass Geld- und ausgewählte Sachspenden bei den notleidenden Personen ankommen und somit das Überleben der Menschen in dieser unbegreiflichen Kriegssituation ermöglichen.

Wolfgang Wedan, ein erfahrener Katastrophen-Manager, fungierte ab März 2022 in der Ukraine als Nothilfe-Koordinator von Jugend Eine Welt. Der Steirer leitete, gemeinsam mit den Partnern vor Ort, die Umsetzung der unterschiedlichen Hilfsmaßnahmen. Diese beinhalteten auch die Versorgung des Kinderspitals in Odessa, u.a. mit dringend benötigten medizinischen Geräten und Medikamenten. „Wie überall in Kriegszeiten sind die Finanzen knapp. Doch die Hilfe, die das Krankenhaus von Jugend Eine Welt erhalten hat, löste und löst viele Probleme. Wir sind sehr glücklich und dankbar über die große Unterstützung, die wir von Freunden und Förderern durch Jugend Eine Welt erhalten,“, so Dr. Anna Bantovska, Ärztin im Kinderspital, und Sr. Teresa von den Don Bosco Schwestern in Odessa.

Strom- und Trinkwasserversorgung

Aktuell bereitet Jugend Eine Welt den Versand von Generatoren zu einigen Partnern in der Ukraine vor. Die Absicherung der Energieversorgung wichtiger Sammelstellen (z.B. Schulen, Pfarren oder Krankenhäuser) für kriegsbetroffene Menschen, insbesondere Frauen, Kinder und ältere Menschen, ist derzeit ebenso ein großes Thema, wie auch die Sicherstellung einer Trinkwasserversorgung in Odessa, im Falle weiterer Angriffe Russlands.

Schulbetrieb am Laufen halten

Darüber hinaus legt Jugend Eine Welt auch in den kommenden Monaten den Schwerpunkt seiner Hilfe auf die Basisversorgung der Menschen in den Projektgebieten. Besonders wichtig ist der österreichischen Hilfsorganisation das Thema Schulbildung von Kindern und Jugendlichen. Hier gilt es den Unterrichtsbetrieb sicherzustellen bzw. aufrechtzuerhalten - sei es durch die Schaffung von Distance Learning-Möglichkeiten oder die Einrichtung von Präsenzklassen. „Die Herausforderungen sind enorm! Wir hoffen und wünschen uns dringlich, dass dieser unsägliche Krieg bald beendet ist und die Versorgung der Menschen auf sicherere Beine gestellt werden kann“, betont Heiserer.

Danke an Freunde, Spender und Fördergeber

„Mein besonderer Dank gilt allen Freunden, Spendern und Fördergebern, die Jugend Eine Welt und unsere Partner vor Ort so großartig mit Geld- und hochqualitativen Sachspenden unterstützen! In Anbetracht der Lage möchte ich neben dem Danke aber mit einer Bitte schließen: Bitte helfen Sie uns auch weiterhin, den Menschen in der Ukraine Hilfe, Hoffnung und Unterstützung zu ermöglichen. Bitte agieren und spenden Sie weiterhin großzügig!“ , so der Jugend Eine Welt-Geschäftsführer abschließend.

Die ausführliche Langversion dieser Presseaussendung gibt es hier.

Download weiterer honorarfreier Fotos hier.

Detaillierte Informationen zu unserer Ukraine-Nothilfe finden Sie in unserem aktuellen Ukraine-Dossier hier zum Download.

Spenden von Unternehmen für die Ukrainehilfe sind zu 100% absetzbar.

Jugend Eine Welt-Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000 | Onlinespenden unter www.jugendeinewelt.at/spenden-ist-helfen/jetzt-spenden | Spenden sind steuerlich absetzbar!

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Thomas Zach MA

Jugend Eine Welt | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. +4366488632574 | thomas.zach @ jugendeinewelt.at