Musikgewerkschaft younion: ORF-Orchester unbedingt erhalten!

Thomas Dürrer: „Erstklassige Arbeit darf nicht durch Abschaffung bestraft werden“

Wien (OTS) - Die Orchestergewerkschaft in der younion_Die Daseinsgewerkschaft fordert aufgrund der aktuellen Einsparungspläne der ORF-Führung den Erhalt des traditionellen Radiosymphonieorchesters des ORF. Das RSO-Wien Orchester bereichert seit Jahrzehnten die österreichische Kunst- und Kulturszene. Die kulturelle Vielfalt dieses hervorragenden Klangkörpers geht weit über die europäischen Grenzen hinaus.

Sektionssekretär Thomas Dürrer: Es kann nicht sein, dass dieser Klangkörper, der in den vergangenen Jahrzehnten bereits diverse Einsparungstendenzen unterworfen wurde, jetzt in Frage gestellt wird. Die verantwortliche Politik und die Geschäftsführung des ORF hat dafür Sorge zu tragen, dass der gesetzliche Kulturauftrag des ORF auch im Sinne des RSO Wien Orchesters weiterhin umgesetzt wird.

In der aktuellen Situation müssen alle Verantwortlichen so rasch als möglich handeln, um das RSO-Wien- Orchester in eine gesicherte Zukunft zu führen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bernhard Ziegler

BRV RSO-Wien



Mag. Thomas Dürrer

Sekretär Sektion Musik

01/31316-83802