Opern-Soiree „Maria Stuarda“ im ORF Vorarlberg

Sonntag, 26. Februar 2023, 17.00 Uhr, ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn

Wien (OTS) - Regisseurin Teresa Rotemberg und Dirigent Arturo Alvarado vom Vorarlberger Landestheater geben am Sonntag, dem 26. Februar 2023, um 17.00 Uhr im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn Einblick in das Werk „Maria Stuarda“.

„Maria Stuarda“ gehört zu Gaetano Donizettis populärsten Opern und wird im Vorarlberger Landestheater in der Inszenierung von Teresa Rotemberg zu sehen sein. Mit hochemotionaler Musik bringt Donizetti den Konflikt von Maria Stuart und Königin Elisabeth auf die Bühne:

Beide suchen das richtige Maß für ihr Handeln zwischen Politik und Menschlichkeit. Die musikalische Leitung des Symphonieorchester Vorarlberg übernimmt Arturo Alvarado.

Durch die Opern-Soiree führt ORF-Moderatorin Ingrid Bertel. Der Eintritt ist kostenlos. Anmeldungen unter karten.vorarlberg @ orf.at.

Die Premiere dieser Oper findet am 16. März im Vorarlberger Landestheater in Bregenz statt.

