Recruiting in Österreich – FH Burgenland präsentiert ersten Report

Ausgewählte Ergebnisse aus fünf Abschlussarbeiten im Masterstudiengang Human Resource Management wurden im neu erschienen Recruitment Report zusammengefasst.

Eisenstadt (OTS) - Wie sieht es mit dem Status quo zu Recruiting in Unternehmen in Österreich aus und welche Trends zeichnen sich ab? Ausgewählte Ergebnisse aus fünf herausragenden Abschlussarbeiten im Masterstudiengang Human Resource Management der FH Burgenland wurden in dem neu erschienen Recruitment Report zusammengefasst. Die Themen reichen von Employer Branding über Recruitingkanäle oder Usability von Karrierewebseiten bis hin zu Green HRM in der Hotellerie. Der Report ist online kostenlos verfügbar.

Das Department Wirtschaft der Fachhochschule Burgenland veröffentlicht den ersten Recruitment-Report für Österreich. In dieser ersten Auflage konzentriert sich der Report auf die Funktionen des Recruitments, die Recruitingkanäle sowie die Zuständigkeiten im Employer Branding. Die Trendthemen umfassen unter anderem die Benutzerfreundlichkeit von Unternehmenskarriereseiten und das Green Human Resources Management.

Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse für die Branche aufbereitet



Die in diesem Report veröffentlichten Ergebnisse basieren auf einer Umfrage mit 215 im Recruitment tätigen Personen. Die Ergebnisse werden prägnant in Textform und mit entsprechenden anschaulichen Abbildungen präsentiert. Kurze Statements von HR-Expert*innen zu einzelnen Themen runden eine wissenschaftlich- und praxisrelevante Diskussion zu Recruitingthemen ab. Mit dem Report verfolgt man das Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Als Hochschule freut es uns, dass der Kontakt seitens der Unternehmen immer mehr gesucht wird. Das hilft uns auch unsere Programme mit den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes zu synchronisieren“, so Silvia Ettl-Huber, Leiterin des Masterstudiengangs Human Resource Management und Arbeitsrecht. Hier zum kostenlosen Download.

Berufe im Recruitment gewinnen an Attraktivität



Ettl-Huber fungiert gemeinsam mit Verena Liszt-Rohlf (Senior Researcher) als Herausgeberin der neuen Publikation. Wissenschaftlich zusammengearbeitet wurde mit der Recruiting Strategin Claudia Lorber, selbst Absolventin des HR-Studiengangs an der Fachhochschule. Für sie zeichnen sich mehrere positive Trends ab: „Die Akzeptanz von Recruitment steigt. Die Auswahl der richtigen Kanäle, Fachkräftemangel und der technologische Fortschritt führen dazu, dass nicht nur Recruiting im Wandel ist, sondern auch das Ansehen von Recruitingverantwortlichen.“ Diesen Trends und Zukunfsthemen in der Höherqualifikation der neuen Generation an Personalverantwortlichen nimmt sich der (kostenlose) Masterstudiengang der FH Burgenland bewusst an.

Ausgewählte Ergebnisse.

Video zu ausgewählten Ergebnissen.

Infos zum Studiengang unter www.fh-burgenland.at

