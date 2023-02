EBS Universität erhält AACSB Akkreditierung (FOTO)

Wiesbaden/Oestrich-Winkel (ots) - Die EBS Business School, die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der EBS Universität (EBS), hat das Gütesiegel von AACSB International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), einer der weltweit bedeutendsten Akkreditierungsorganisationen für Wirtschaftswissenschaften, erhalten. Das Siegel bestätigt höchste Qualitätsstandards in Lehre und Forschung.

Am 20.02.2023 hat AACSB die Verleihung des Gütesiegels bestätigt, nachdem das Gutachterteam die EBS Ende 2022 am Campus in Oestrich-Winkel besuchte. Somit ist die EBS Business School die 12. akkreditierte betriebswirtschaftliche Fakultät in Deutschland. "Der Grundgedanke der internationalen Ausbildung von verantwortungsbewussten Führungspersönlichkeiten war bereits wegweisend bei der Gründung der EBS und wird seitdem stringent verfolgt. Daher war die Teilnahme an dieser internationalen Akkreditierung, eine logische Konsequenz. Nun ist unsere Exzellenz auch von externer Stelle bestätigt, was uns sehr stolz macht", so Prof. Dr. Christian Landau, Dekan der EBS Business School.

Besonders hervorgehoben hat das AACSB-Gremium das außerordentliche Engagement und den starken Zusammenhalt von Studierenden, Alumni, Professor:innen und Mitarbeitenden sowie die Leistungen der Studienabsolventen im späteren Berufsleben. Ebenso gelobt wurden der hohe Praxisbezug im Studium und die damit einhergehenden engen Beziehungen zu Unternehmenspartnern. Zudem ist die Persönlichkeitsentwicklung integrierter Bestandteil des Studiums: die Lehrenden vermitteln Leadership-Fähigkeiten in speziellen Lehrveranstaltungen und Studierenden stehen individuelles Coaching, Karriereberatung und extracurriculare Aktivitäten offen. Dem Anspruch der EBS folgend, zukünftige Führungspersönlichkeiten auszubilden, die einen Unterschied in der Welt machen, wurde auch die Forschungskompetenz der Professor:innen sowie des wissenschaftlichen Nachwuchses besonders mit dem Fokus auf das wichtige Zukunftsthema "Social Impact und Nachhaltigkeit" hervorgehoben.

AACSB, eine weltweite gemeinnützige Organisation, bringt Lehrkräfte, Studierende und Unternehmen zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen: die nächste Generation von Führungspersönlichkeiten auszubilden. Seit 1916 steht AACSB für höchste Qualitätsstandards und bietet weltweit Qualitätssicherungsmaßnahmen, Informationen zur Wirtschaftsausbildung sowie Lern- und Entwicklungsdienstleistungen an.

Um das begehrte Siegel zu erhalten, müssen Business Schools 15 Qualitätsstandards erfüllen: exzellente Qualifikation der Lehrenden, Engagement und Beteiligung der Studierenden, ein hohes Qualitätsniveau der Ausbildung über alle Studienprogramme hinweg sowie Exzellenz und Innovation in der Forschung. Die Einhaltung der AACSB-Standards wird nach strengen Maßgaben beobachtet und kontrolliert.

"Wir freuen uns sehr, dass die EBS Universität als wichtiger Teil unserer Hochschulunternehmen ihre Vorreiterrolle im Bereich der Business Schools weiter ausbaut und damit die Strategie der Internationalisierung konsequent vorantreibt." so Prof. Dr. Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH zu deren Bildungsbereich die EBS Universität seit 2016 zählt.

Über die EBS Universität für Wirtschaft und Recht

Die EBS Universität ist eine der führenden privaten Wirtschaftsuniversitäten. Sie ist eine Einheit des gemeinnützigen Stiftungsunternehmens SRH, einem führenden Anbieter von Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen, der gegenwärtig über 20.000 Studierende ausbildet. Aktuell lernen und forschen an der EBS rund 2200 Studierende und Doktoranden an den Standorten in Wiesbaden und Oestrich-Winkel. Die EBS Business School, älteste private Hochschule für Betriebswirtschaftslehre in Deutschland, bildet seit 1971 Führungspersönlichkeiten mit internationaler Perspektive aus. Die EBS Law School, die juristische Fakultät, bietet seit 2011 ein vollwertiges, klassisches Jura-Studium mit dem Abschlussziel Erste Juristische Prüfung (Staatsexamen) und wirtschaftsrechtlichen Schwerpunktbereichen sowie einem integrierten Master in Business (M.A.) an. Mit ihrem Weiterbildungsangebot der EBS Executive School unterstützt die Universität Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft. www.ebs.edu

