Bundesjugendvertretung zu Klimaklage: Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Zukunft!

Die BJV unterstützt die heute eingebrachte Klimaklage von jungen Menschen und fordert mehr Tempo in der Klimapolitik.

Wien (OTS) - Zwölf Kinder und Jugendliche bringen heute eine Klimaklage gegen Österreich vor dem Verfassungsgerichtshof ein. Die Bundesjugendvertretung (BJV) begrüßt diesen Schritt, der einmal mehr zeigt, wie alarmiert junge Menschen bezüglich ihrer Zukunft sind:

„Seit Jahren gehen junge Menschen auf die Straße, um ihr Recht auf ein lebenswertes Aufwachsen einzufordern. Doch in der Klimapolitik geht einfach zu wenig weiter. Wir bedanken uns daher bei den mutigen Kindern und Jugendlichen, die jetzt den nächsten Schritt gehen und sich juristisch für eine nachhaltige Zukunft für uns alle einsetzen“, so BJV-Vorsitzende Sabrina Prochaska.

Junge Menschen haben laut dem Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern Anspruch auf Schutz und Fürsorge, bestmögliche Entwicklung und die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls. Außerdem muss ihre Meinung auch bei Klimathematiken gehört und ihre Interessen im Sinne der Generationengerechtigkeit gewahrt werden.

Dazu Prochaska: „Von der Umsetzung der in der Verfassung verankerten Kinderrechte sind wir in der Klimapolitik leider weit entfernt! Wir haben nach wie vor kein wirksames Klimaschutzgesetz und es gibt keinen Plan, wie das 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaschutzübereinkommens noch erreicht werden kann. Der Blick in die Zukunft ist daher für viele junge Menschen aussichtslos. Das Kindeswohl muss jetzt endlich Vorrang haben!“

Laut einer BJV-Befragung haben drei Viertel der Jugendlichen in Österreich das Gefühl, dass ihre Anliegen zum Klima nicht ernst genommen werden. Junge Menschen sind aus Sicht der Vorsitzenden zu Recht enttäuscht: „Bis jetzt hat die Regierung die Kinderrechte in Sachen Klimapolitik ignoriert. Wir erwarten uns, dass die von jungen Menschen eingebrachte Klimaklage jetzt Tempo in die Klimapolitik bringt und es Zukunftsperspektiven für uns alle gibt! Dazu brauchen wir endlich ein neues Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Zielen.“

